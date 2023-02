Razlozi zašto ne trebate vući električni automobil koji je u kvaru

Kad se automobil pokvari, normalno nam je da ga drugi automobil pomogne vuči. Međutim, je li to moguće i poželjno i s električnim automobilima? HAK-ov tehnički savjetnik Marin Morava objašnjava da nije jer "čak i kada je električni automobil ugašen, sve dok se kotači automobila okreću, sustavu regeneracije stvara električnu energiju. Električna energija stvara se tijekom vuče, pogonski sklop nije aktivan, pa može doći do pregrijavanja električnog pogona".

Morava objašnjava da iako prijenosnik električnog automobila ima neutralni položaj, on je namijenjen samo otpuštanju kočnica da bi se automobil u slučaju kvara mogao pomaknuti nekoliko metara za prijevoz na kamionu pomoći na cesti. No to nisu svi razlozi zašto je vuča električnih automobila loša. "Nije dozvoljeno vući električna vozila jer servo mehanizam za kočnicu (brake booster) neće biti možda dostupan, odnosno papučica kočnice će biti možda tvrda kao kod klasičnih vozila kad ne radi benzinski ili dizelski motor", objašnjavaju iz HAK-a.

To znači da ako nas netko vuče užetom, možda nećemo moći zaustaviti vozilo. Još jedan problem su i novi električni servo upravljači bez struje koji su gotovo neupravljivi, nemoguće ih je okretati ako vozilo nema ispravnu električnu mrežu.

