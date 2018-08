Putovanje nije utrka - puno je toga pogleda vrijedno

Privlačan crossover zove na putovanje

SUV odnosno crossover automobili vozila su današnjice. Začetnik segmenta još prije 11 godina bio je Nissan Qashqai koji je pokrenuo revoluciju, a zanimljivo je da je i njegov osam godina mlađi “brat blizanac” Renault Kadjar započeo isto tako – vrlo uspješno. Upravo smo se s Kadjarom u S-Edition razini opreme, koji za pogon rabi poznati 1,6-litreni dCi motor od 130 konjskih snaga, u kombinaciji s X-Tronic mjenjačem, upustili u istraživanje zanimljivih lokacija.

I dok je slabiji model, onaj od 110 KS opremljen EDC mjenjačem s dvostrukom spojkom, za ovaj snažniji model pripremljena je poznata CVT tehnologija. Znači, dorađeni bestupanjski mjenjač, kojemu je trenje smanjeno za 40 posto, uz programirani raspon simulacije sedam stupnjeva prijenosa. To je mjenjač koji ne odiše sportskim karakteristikama kao što je riječ kod mjenjača s dvostrukom spojkom, ali za ležerno obiteljsko putovanje odličan je izbor.

Prema službenim podacima ovaj model troši 4,8 l/100 km, no u realnosti to se kreće za nešto više od litre dizelskog goriva uvećano, a što je s obzirom na konfiguraciju 444,9 centimetara dugog i 161,3 cm visokog te 1490 kilograma teškog vozila solidan rezultat. Ovako opremljen Renault Kadjar S-Edition Energy dCi 130 X-Tronic stoji 236.853 kune, no uz trenutačan popust od 15 tisuća kuna, cijena je prihvatljivih 221.853 kune.