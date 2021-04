Prvi Volkswagenov električni SUV ID.4 po cijeni od 293.482 kn

U Hrvatsku je stigao još jedan električni automobil, prvi potpuno električni SUV marke Volkswagen – ID.4. Početna cijena modela ID.4 Pure City kreće od 293.482 kune, što znači da bi se uz očekivanih 70.000 kuna državnih poticaja mogao kupiti za 223.482 kune što je za ovakav auto na struju vrlo konkurentna cijena.



Nudit će se unaprijed konfigurirani modeli što čini ponudu preglednom za kupce. S početkom prodaje stiže šest unaprijed konfiguriranih modela ID.4: City, Style, Life, Business, Family, Tech i Max. Ovakva strategija čini ponudu preglednom za kupce.

ID.4 dolazi uz dvije veličine baterija. Baterije modela ID.4 Pure City i ID.4 Pure Style imaju neto kapacitet od 52 kWh uz doseg do 348 km (WLTP ciklus) i e-motore snage 148 KS ili 170 KS. Drugi modeli opremljeni su baterijom kapaciteta 77 kWh koja osigurava doseg do 522 km (WLTP ciklus). Elektromotor u stražnjem dijelu vozila pri tome ima snagu od 150 kW (204 KS).



Model ID.4, koji je dugačak 4,58 metara i ima međuosovinski razmak od 276,6 cm, koristi se arhitekturom modularne električne platforme (MEB) marke Volkswagen. Zahvaljujući njoj prostor za putnike i tehnologiju podijeljen je na sasvim nov način – od čega će profitirati putnici. Ponuda prostora u unutrašnjosti na jednakoj je razini kao ona u konvencionalnim SUV vozilima sljedeće više klase vozila. Boje su suvremene i ugodne na pogled, baš kao i kvalitetno obrađeni materijali. Ovisno o položaju naslona stražnjih sjedala, prtljažnik ima kapacitet od 543 do 1575 litara. Dio programa opreme između ostalog su uzdužni krovni nosači (serijska oprema) i kuka za vuču.

Model sa 148 KS i 220 Nm okretnog momenta do stotke stiže za 10,9 s. ID.4 sa 170 KS i 310 Nm s mjesta do 100 km/h dolazi za 9 sekundi, dok ID.4 Pro Performance sa 204 KS i 310 Nm do stotke dolazi za 8,5 sekundi. Kod svih modela je maksimalna brzina 160 km/h. Koeficijent otpora zraka (cw) je odličan za SUV automobile, samo 0,28.



Obje baterije uz koje će model ID.4 biti uveden na europska tržišta imaju različite dimenzije i mase. Baterija kapaciteta 52 kWh modela teži 344 kilograma te se sastoji od devet modula dok se baterijski sustav kapaciteta 77 kWh sastoji od dvanaest modula i teži 493 kilograma. Volkswagen jamči da će baterija nakon osam godina rada ili kilometraže od 160 000 km imati još najmanje 70 % svog izvornog kapaciteta.



Na kućnom wallboxu mogu se puniti modeli ID.4 s baterijom kapaciteta 77 kWh i snagom od 11 kW te modeli s baterijom 52 kWh snagom od 7,2 kW. Svi modeli ID.4 opremljeni su CCS priključkom za punjenje (CCS = Combined Charging System, kombinirani sustav punjenja) za brzo punjenje istosmjernom strujom (DC). Modeli s baterijom 52 kWh zahvaljujući tome pune se snagom od 50 kW (opcijski 100 kW), a svi ostali modeli snagom do 125 kW. Oni za oko 30 minuta mogu pohraniti dovoljno istosmjerne struje za narednih 320 km (prema WLTP ciklusu).

Cjelovit paket punjenja We Charge. Sveobuhvatni i cjeloviti paket za komforno, umreženo i održivo punjenje e-automobila naziva se "We Charge“. Bez obzira na to je li riječ o punjenju kod kuće, na putu ili na dugim dionicama – za svaki je scenarij punjenja dostupno odgovarajuće rješenje. Uz aplikaciju We Connect ID. App kupac može upravljati svim postupcima punjenja putem smartphonea.

Volkswagen je prvi masovni proizvođač vozila koji svojim kupcima nudi cjelovit i besprijekoran ekosustav za punjenje.

Uz modularnu električnu platformu marka Volkswagen iznova oživljava veliku tradiciju: kao što je to nekoć bio slučaj kod Bube, pogon se nalazi u stražnjem dijelu vozila. E-motor smješten je neposredno prije sredine kotača na stražnjoj osovini i svoj moment šalje na 1-stupanjski mjenjač. Stražnji pogon stvara vrhunske preduvjete za agilno rukovanje i snažnu vuču, a usto omogućuje mali promjer zaokreta od svega 10,2 metra. Budući da je tihi pogon jedva čujan i izvan automobila, do brzine od oko 30 km/h emitira se umjetni e-Sound.