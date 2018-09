Prvi Mercedesov automobil na struju najavljuje elektrorevoluciju

Njemački Mercedes, jedan od najstarijih i najizvrsnijih proizvođača automobila na svijetu, u utorak je u Stockholmu napokon odgovorio američkoj Tesli, proizvođaču električnih automobila koji je svoj prvi model predstavio prije 10 godina i do danas se nametnuo kao tržišni lider i jedini proizvođač luksuznih automobila na struju.

A Nijemci su to učinili sa stilom i to baš uoči Audijeve premijere njihova prvog električnog serijskog automobila – E-Tron, također SUV-a na struju. Nedavno je električni SUV predstavio i Jaguar, a isto najavljuju i BMW te Volvo. Tako će Tesli na tržište ubrzo stići snažni rivali.

Foto: Daimler

Baterije od 650 kg

Mercedesov prvi električni model EQC s kojim započinju sasvim novu eru u svojoj povijesti predstavnik je danas daleko najtraženije SUV klase automobila, prema dimenzijama (476,1 cm dužine) smješta se između modela GLC s kojim dijeli platformu i proizvodnu traku u Bremenu i većeg modela GLE, modernog, ali ne radikalno futurističkog dizajna i, dakako, potpuno električnog pogona i bez ispusta CO2 u atmosferu.

Prvi model Mercedesova novog podbrenda EQ (electric intelligent), koji će do 2022. godine ponuditi ukupno 10 Mercedesovih modela na struju, pokreću dva elektromotora, jedan na svakoj osovini, ukupne snage 300 kW (408 KS) i najvećeg okretnog momenta od čak 765 Nm. Litij-ionska baterija mase 650 kg ima kapacitet od 80 kW, a na 100 km masivni EQC ukupne mase 2425 kg na 100 km troši 22,2 kW struje, dok je domet uz jedno punjenje, prema službenoj objavi proizvođača, u NEDC mjerenju preko 450 km (iako bi prema drugim podacima – kapacitetu i potrošnji na 100 km – domet trebao biti 360 km).

A ubrzanje je fantastično, s mjesta do 100 km/h stiže za samo 5,1 s, dok je najveća brzina ograničena na 180 km/h. Puniti se može na običnoj kućnoj utičnici izmjeničnom strujom (nema podatka koliko traje), ali i na brzim punjačima istosmjernom strujom na kojima se može od 10 do 80 posto kapaciteta može napuniti za samo 40 minuta. Dakako, takvih punjača još nema mnogo, ali Daimler je krajem prošle godine najavio da će zajedno s VW grupom, BMW-om i Fordom izgraditi 400 brzih punionica na glavnim europskim cestovnim pravcima. Tu je Tesla Motors, u kojem je do 2014. Daimler imao 4% udjela, u prednosti jer je sa svojim “superchargerima”, koji odgovaraju njihovim automobilima već premrežila dobar dio Europe.

Ulažu 10 milijardi eura

Mercedes je u razvoj EQC-a i testiranje na četiri kontinenta uložio četiri godine.

– Ulažemo 10 milijardi eura u razvoj električnih automobila i još milijardu eura u proizvodnju baterija. EQC predstavlja prekretnicu u našem poslovanju jer je električni pogon glavna komponenta buduće mobilnosti – rekao je šef Daimlera Dieter Zetche.

Mercedes EQC ne donosi ništa revolucionarno što još nismo vidjeli u smislu tehnologije, ali sam agresivan ulazak Mercedesa u elektromobilnost mogao bi donijeti mnogo veću zastupljenost auta na struju u ukupnoj prodaji automobila u dogledno vrijeme.

Pogledajte koliko vrijede vozačke dozvole i kada ih trebate zamijeniti: