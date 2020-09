Prva električna Mazda užitak u vožnji stavila je ispred većeg dosega

Prva električna Mazda, model MX-30, stigla je na hrvatsko tržište. U početnoj e-Skyactiv GT izvedbi stoji 248.900 kuna, a već je taj osnovni primjerak bogato opremljen. No, ovdje je čak i oprema manje bitna, jer MX-30 po više je toga poseban. Ne, nije poseban po tome što je električan, jer svi drugi već imaju električne automobile. Mazda je to htjela odraditi polako, studioznije.

Rezultat je električni crossover s dvokrilnim vratima, 200 kilometra dosega i elementima od pluta oko plutajuće centralne konzole. Doseg od 200 km, u situaciji kad svi drugi proizvođači love što veće brojke, na prvu šokira, ali iz Mazde nude sasvim logično objašnjenje. Nisu, kažu, htjeli napraviti električni automobil samo zato da ga imaju, niti su htjeli proizvesti ‘strujića’ s Mazdinim znakom, a bez Mazdinih karakteristika. Cilj im je bio napraviti električni automobil za uživanje u vožnji, u skladu s tradicionalnim stavom MX modela. Ili, kako iz Mazde kažu: “Nismo protiv električnih automobila, ali ne želimo raditi bateriju na kotačima”.

Stoga su u MX-30 ciljano ugradili manju bateriju koja znači manji doseg, ali i manju težinu automobila. Tome je prethodilo istraživanje na 12.000 vozača koje je pokazalo da europski vozač u prosjeku vozi 48 km dnevno, pa Mazdina baterija od 35,5 kWh bez problema pokriva dnevne potrebe većine korisnika. Realno ima smisla, osim za one koji bi s električnim automobilom htjeli potegnuti i do mora. MX-30 predstavlja Mazdinu novu tehnologiju električnog pogona, nazvanu e-Skyactiv. S maksimalnom snagom sustava od 107 kW/145 KS i najvećim okretnim momentom od 270,9 Nm, MX-30 s pogonom na prednje kotače iz mirovanja do stotke ubrza za 9,7 sekundi. Potrošnjom od 19 kWh/100 km (bez emisije CO2), litij-ionska baterija (teška 310 kg) sustava e-Skyactiv daje Mazdi MX-30 spomenuti doseg od 200 km. Na brzom se punjaču do 80% kapaciteta baterije napuni za samo 36 minuta. S 2119 kg ukupne mase, MX-30 ima dobar raspored težine i nisko težište.

Po mnogočemu je MX-30 tipična Mazda. Između ostalog, i po osjećaju u vožnji. Agilna je, upravljiva, brzih reakcija. Superbrza reakcija na jači pritisak papučice gasa - karakteristična za električne automobile - ovdje je izostala, jer je Mazda htjela da se njihov električni model ponaša prirodnije. MX-30 stoga dobro ubrzava, ali ne ‘zakucava’ za sjedala. Electric G-Vectoring plus donosi proširenu primjenu dosadašnjeg sustava, pa na izlasku iz zavoja malo doda gas da stabilizira automobil.

Još jedan doprinos prirodnosti stigao je u sklopu zvučne kulise. Kao i svim drugim novim strujićima, i Mazdi MX-30 umjetno je dodan zvuk. No, dok onaj koji se čuje vani za cilj ima upozoriti pješake na dolazak inače nečujnog električnog auta, MX-30 se čuje u putničkoj kabini i to se čuje poput automobila s normalnim motorom. Kad se gas pritisne žešće, i zvuk je intenzivniji i dublji.

Dok je vanjština na tragu Kodo dizajna, dvokrilna vrata otkrivaju drukčiji pristup uređenju unutrašnjosti. Izgledaju upečatljivo, lakši je ulazak na stražnju klupu nalik sofi, no nedostatak im je što se ne mogu otvoriti bez da se prethodno otvore prednja vrata. Odnosno, putnici straga ne mogu iz auta, ako nisu otvorena i prednja vrata. Sprijeda, svi vozaču potrebni elementi na ergonomski su savršenoj poziciji. Ručica mjenjača i okrugli komander na uzdignutoj su, plutajućoj konzoli. Prtljažnik nudi sasvim pristojnih 366 litara, a preklapanjem stražnjih naslona otvara se ravna podnica duža od metar i pol.