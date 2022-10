Provjerili smo po čemu se 'izduženi lav' izdvaja od drugih karavana

Novi Peugeot 308 SW, karavanska inačica francuskog kompakta, od nedavno se može kupiti i na našem tržištu. Točnije, prvi primjerci u Hrvatsku su stigli u kolovozu, a mi smo isprobali reprezentativnu hibridnu inačicu ovog kompaktnog karavana koji zahvaljujući atraktivnom i upečatljivom dizajnu pažnju plijeni gdje god da se pojavi. Peugeot 308 SW stoji od 205.674 kune, a naš je primjerak bio hibrid s 225 konjskih snaga, uz GT paket opreme. Naime, kako je kod Peugeota 70 posto modela koje nudi na europskom tržištu već elektrificirano, tako i novi 308 SW stiže i kao plug-in hibrid. Dvije su izvedbe plug-in hibridnog Peugeota 308 SW: 180 i 225 e-EAT8. Ovaj isprobani, snažniji, samo na struju može 59 kilometara. Dakle, ako ste spremni svakoga dana dopuniti bateriju, redovito se možete samo na struju voziti na posao i s posla, u tjednu kupovinu, na sportske aktivnosti…

Testni primjerak bez dodatne opreme stoji 352.100 kn (392.712 kn s dodatnom opremom). Hibridi serijski stižu s odličnim 8-stupanjskim elektrificiranim automatskim mjenjačem. Radi uglađeno, neprimjetno, a vožnju čini komfornijom. Vrhunski surađuje sa snažnim hibridnim pogonskim sklopom kojega čini benzinac sa 180 konja, elektromotor snage 81 kW i visokonaponska baterija. Kako bi vožnju prilagodio svojim navikama, vozaču su na izbor modovi vožnje Electric (samo na struju do 135 km/h), Hybrid (izmjenični rad elektromotora i motora s unutarnjim izgaranjem) i Sport (pretežno motor s unutarnjim izgaranjem uz pomoć elektromotora radi boljih performansi).

Kupci ovakvih automobila, kažu iz Peugeota, gledaju na dizajn, učinkovitost, napredne tehnologije ugrađene u automobil i njegovu modularnost. Očito je da su prilikom razvoja karavanske 308-ice o tome itekako vodili računa. Masku i novi logo karavan je baštinio od hatchbacka, a izdužena bočna silueta dodatno mu daje na eleganciji. Kako smo već spomenuli, 308 SW zaista dobro izgleda, a dizajnersko umijeće vidljivo je i u ugodnoj i prostranoj putničkoj kabini. Pažnja je posvećena svakom detalju, materijali su kvalitetni. Automobil dug 463,6 cm (šest cm duži od prethodnika) ima i 5,5 cm veći razmak među osovinama, što se osjeti na povećanom prostoru za putnike u drugom redu, ali i u prtljažniku. Iza sofisticirano oblikovanog stražnjeg dijela krije se prtljažnik koji prima od 608 do 1634 litre u izvedbi s konvencionalnim motorima, odnosno od 548 do 1574 l kod hibrida. LED su i prednja i stražnja svjetla.

U interijeru pažnju plijeni posljednja generacija i-Cockpita s 3D digitalnim instrumentima, novim grijanim upravljačem, 10-inčnim dodirnim centralnim ekranom, glasovnim komandama… Sve funkcije prebačene su na dodirni zaslon s podesivim prekidačima (i-Toggles). Lako se na njih priviknuti. Infotainment nije najjednostavniji i najpraktičniji na tržištu, no pruža sve potrebno, uključujući zrcaljenje pametnog telefona. Pogled preko malog kola upravljača, već karakterističan za Peugeot, savršeno nam odgovara. Sve relevantne informacije vozač vidi u svom vidnom polju, bez da skreće pogled s ceste. Ergonomija je uzorna. Nova središnja konzola elegantno je dizajnirana, prilično atraktivna. 'Ručica' mjenjača, točnije prekidač u konzolu je nenametljivo uklopljena pa sada ima više prostora za pohranu, a tu je i prostor za bežično punjenje pametnog telefona.

Od nove opreme na modelu 308 SW valja izdvojiti aktivni nadzor mrtvog kuta, upozorenje na promet straga, novu HD kameru za vožnju unatrag s vidnim poljem od 180 stupnjeva, pomoć pri parkiranju s vidnim poljem od 360 stupnjeva. Već je početni model odlično opremljen i ima, primjerice, prošireno prepoznavanje prometnih znakova i preporuku za brzinu, automatsko kočenje u slučaju opasnosti noću s prepoznavanjem pješaka i biciklista, automatski dvozonski klima-uređaj, senzore za pomoć pri parkiranju straga, i-Cockpit 10" digitalnu instrumentnu ploču, Peugeot Connect radio s 10" HD zaslonom na dodir. Isprobani Peugeot 308 SW GT podrazumijeva najbogatiju opremu.