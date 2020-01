Prometni stručnjak nakon nesreće na A3: Uvedimo opće ograničenje noću od 100 km/h

Prometni stručnjak Željko Marušić smatra kako trebamo izvući pouku iz tragične nesreće na A3, te da treba uvesti opće ograničenje noću u zimskim uvjetima od 100 km/h.

Podsjećamo, u prometnoj nesreći jučer oko 4:30, na autocesti A3 kod Velike Kopanice, 57-godišnji vozač iz Srbije, velikom brzinom, automobilom švicarskih registarskih oznaka, zabio u automobil pulskih registarskih oznaka, kojim je upravljao 72-godišnjak. Poginuo je 52-godišnji suvozač iz Srbije, a pet osoba je ozlijeđeno.

Poznati prometni stručnjak upozorava kako se moramo početi nositi ozbiljnije s još jednim problemom koji predstavlja opasnost na našim cestama: umorom koji generira rizik sna za volanom. Kako navodi, to je najopasnija situacija, je tek tada vozač potpuno gubi kontrolu nad vozilom i situacijom. Najvećem su riziku izloženi oni koji putuju dugo, a ne žele plaćati za odmor, posebice ‘gastarbajteri’ i turisti iz susjednih i daljih zemalja, piše Autoportal.

Marušić navodi kako upravo takvi vozači često voze uz potporu tempomata i to prve generacije, bez radarskog sustava za kontrolu udaljenosti i autonomnog kočenja. To znači da automobili, dok vozač spava, nekontrolirani jure dok se ne zabiju u drugo vozilo, prepreku, slete s ceste.

- Nema efekta usporenja motorom, kad noga zaspalog vozača, opružnim efektom, sklizne s papučice gasa, odnosno ona se vrati u početni položaj. To je dodatni generator tragedije, ali nije posljednji - naveo je Marušić.

Prometni stručnjak ističe kako su neodgovorni domaći i strani vozači dobro su upoznati s nelogičnostima i neodgovornim blagonaklonostima pravosudno-policijskog sustava prema teškim prometnim prekršiteljima.

Naime, na hrvatskim autocestama, na dionicama bez posebnog ograničenja legalno može voziti 160 km/h čak i noći, po skliskom kolniku i magli!

Željko Marušić opisao je za Autoportal kako je to moguće i zašto je vjerojatno upravo to bio jedan od uzorka stravične nesreće na A3.

- Brzinomjer je, zbog sigurnosti, podešen da pokazuje 3 posto više, dakle realno je 155 km/h. Kad radarski uređaj to izmjeri, dobiva 10 posto i ostaje 139,5 km/h. Ta ‘korigirana’ brzina se po članku 54. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ne kažnjava (do 10 km/h) - ističe prometni stručnjak. On predlaže kao interventnu mjeru uvedemo na autocestama treba uvesti opće ograničenje od 100 km/h u zimskim uvjetima noću, dakle kad je veliki rizik negativne sinergije skliskog asfalta, loše vidljivosti (magla) i umornih vozača.

A za one koje je bilo malo?

- Pa to bi vozačima omogućavalo da po brzinomjeru legalno voze malo sporije od 130 km/h, a vožnja od 150 km/h (po brzinomjeru bila bi kažnjiva s 250 kn) - smatra Marušić i dodaje: - Pa to je tolerantnije i neusporedivo blaže nego što Švicarci toleriraju i kažnjavaju na svojim cestama u idealnim uvjetima!