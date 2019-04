Proljetne akcije: evo gdje možete uštedjeti i do 22.000 kuna

Do kraja travnja ili do isteka zaliha. Ovisno o tome koja je marka i koji model u pitanju, toliko vremena imate želite li iskoristiti neku od aktualnih prodajnih akcija. A ima ih prilično i nude pogodnosti u vidu konkretne uštede, olakšanog financiranja automobila, besplatne dodatne opreme, osiguranja, produženog jamstva... Uštede sežu do 22.000 kuna, primjerice, pri kupnji Honde Civic ili do 15.000 kuna pri kupnji modela Audi A1. Među financijskim ponudama, u oči upada da gotovo svi nude model otplate po trećinama, gdje se trećina automobila plaća odmah, trećina nakon godine dana, a trećina za dvije godine.

Audi do isteka zaliha ima akciju za modele A1, Q2 i A3, gdje kupac može iskoristi uštede za financiranje Porsche leasingom uz pet godina jamstva. Audi A1 po cijeni od 140.000 kn podrazumijeva bonus od 15.000 kn. Audi A3 stoji od 161.261 kn, a za financiranje Porsche leasingom nudi se uz bonus od 12.000 kn. Audi Q2 stiže uz bonus od 10.000 kn.

Posebno opremljeno izdanje

BMW serije 1 u posebno opremljenom Fair Pay izdanju dostupan je po cijeni od 179.000 kuna. Ponuda obuhvaća modele s pet vrata, BMW 118i i BMW 118d. Fair Pay izdanje uključuje M Sport paket, M aluminijske naplatke, LED svjetla, metalik boju, besplatan BSI servisni paket. Do 30. lipnja aktualna je i ponuda sedam BMW modela u Get Connected izdanju: monovolumeni 218d Active Tourer i 218d Gran Tourer, sportski kupe BMW serije 4 s četiri vrata (418d i 420d Gran Coupé), X1, X2 sDrive18d, X3 i X4 xDrive20d. Financiranjem vozila putem BMW Financial Services može se ostvariti dodatni bonus od 10.000 kn.

Citroën C4 Cactus Live PureTech 110 S&S BVM6 u travnju se nudi po cijeni od 109.900 kn, po modelu 1/3–1/3–1/3 uz 0% kamate putem financijskog leasinga na 24 mjeseca uz Citroën Financiranje. Kupci na poklon dobivaju policu obveznog i kasko osiguranja za prvu godinu financiranja. Fizičke osobe mogu kupiti C4 Cactus i na kredit s akcijskom fiksnom kamatom od 3% do 84 mjeseca uz Citroën Financiranje, a na poklon će dobiti policu automobilske odgovornosti, 5 godina produženog jamstva i kasko poklon bon u vrijednosti od 500 kn.

Staru Hondu za novi Civic

Svim kupcima Dacia vozila koji se odluče za Dacia Financiranje do kraja travnja nudi se produljeno jamstvo (5 godina/100.000 km), ugovor o održavanju My revision (3 god/60.000 km), osnovno osiguranje za prvu godinu i vaučer za kupnju kasko osiguranja od 1500 kn.

Fiat 500 deset godina prisustva na tržištu slavi posebnim izdanjem “Dolce 10”. Dosad se kupcima nudio Fiat 500 Lounge Cro sa serijski ugrađenim automatskim klima-uređajem, 16“ alu naplacima, stražnjim parkirnim senzorima, panoramskim krovom. Nova izvedba Dolce 10, u odnosu na Lounge Cro, donosi dodatnu opremu vrijednu 7750 kuna: 7-inčni ekran osjetljiv na dodir s uključenom navigacijom i Carplay/Android zrcaljenjem.

U Hondi je do kraja travnja na snazi prodajna akcija Ecobonus u kojoj svaki kupac ostvaruje popuste na određene modele Honde Civic. Želi li zamijeniti svoju staru Hondu za neki od ponuđenih Civica, pored Ecobonus popusta ostvaruje i dodatni bonus u zamjeni staro za novo (ovisno o modelu, do 8173 kn). Iznos Ecobonusa ovisi o modelu te seže do 14.000 kn. Na taj način kupac ostvaruje pravo na uštedu do maksimalnih 22.173 kn.

Mini vozila do kraja lipnja dostupna su bez kamata uz model otplate po trećinama. Trećina vrijednosti plaća se odmah, trećina za 12 mjeseci i trećina za 24 mjeseca. Ponudom su obuhvaćena četiri bogato opremljena modela u Race Edition izdanju: Mini Cooper 3 vrata, Mini Cooper 5 vrata, Cooper S Cabrio i Countryman Cooper D. Dostupni su i ostali posebni uvjeti financiranja putem Mini Financial Services: financiranje po modelu 50:50 uz 0% kamate, mjesečne otplate uz snižene kamatne stope od 1,95% i 2,65%.

Peugeot je svoj SUV, model 2008, ponudio u posebnoj seriji Active Limited, po cijeni od 109.900 kn. Ponuda će biti aktualna do 31. kolovoza, do kada se 2008 Active Limited može kupiti na kredit s akcijskom fiksnom kamatom od 3% u eurima te putem financijskog leasinga prema modelu 1/3 uz 0% kamata uz poklon kasko osiguranja za prvu godinu.

U trenutačno aktualnoj ponudi, Porsche Macan nudi se za 3562 kn mjesečno. Riječ je o ponudi za financiranje putem Porsche leasinga, konkretno putem operativnog leasinga. Automobil stoji 567.164 kn, rok financiranja je 60 mjeseci, a predujam naknade iznosi 30% (176.404 kn).

Seatu je aktualna ponuda akcijskih izvedbi Atece s dizel motorima - Ateca Plus modeli. Početna cijena Ateca Plus dizel modela je 164.743 kn za Style Plus opremu i motor od 115 KS. Kad se obračuna dodatan bonus od 6000 kn uz financiranje putem Porsche leasinga, početna cijena iznosi 158.743 kn. Spomenuti bonus vrijedi za financiranje putem tarife Porsche leasinga “Adut u rukama”.

Volvo naglasak stavlja na privlačne cijene izdvojenih akcijskih modela te na ponudu financiranja s 0% kamate i u tri godišnje rate. Primjerice, XC40 nudi se uz 0% kamate - XC40 T3 (156 KS) First Edition stoji 32.990 eura odnosno tri godišnje rate po 10.997 eura; XC40 D3 First Edition stoji 34.990 eura ili tri rate po 11.663 eura.

Petogodišnje održavanje i 1500 kn Renault do kraja travnja kupcima svojih osobnih vozila daje produljeno jamstvo (pet godina/100.000 km) i bonus staro za novo do 10.000 kn. Uz RCI financiranje nudi se kredit uz subvencioniranu kamatnu stopu 2,99% do sedam godina, ugovor o održavanju My Revision na pet godina (do 100.000 km, po specifikacijama proizvođača), osnovno osiguranje za prvu godinu i vaučer za kupnju kasko osiguranja od 1500 kn. Pri kupnji lakih gospodarskih vozila Renault nudi paket opreme Pro+ za 1 kn i ugovor o održavanju My revision u pola cijene.

Besplatne dvodnevne probne vožnje Svojih prvih 120 godina Opel automobili slave posebnom linijom. Modele ‘120 godina’ karakterizira atraktivna osnovna oprema, a kupcima su do isteka zaliha na raspolaganju brojne mogućnosti prilagodbe. Neki su trgovci otišli i korak dalje, pa primjerice u PSC centrima do kraja travnja potencijalne kupce pozivaju da iskoriste besplatne dvodnevne probne vožnje. Velike uštede u rasponu od 18.000 do 47.000 kn kreirane su i za kupnju rabljenih automobila, a kupcima su na raspolaganju i opcije ‘staro za novo’ te ‘rabljeno za manje rabljeno’.

Do Golfa za 1444 kune mjesečno Volkswagenova leasing akcija odnosi se na model Golf, a podrazumijeva kupnju novog Golfa uz mjesečnu ratu od 1444 kn uz financiranje Porsche Leasingom. Volkswagen gospodarska vozila trenutačno su također u akciji, a nudi se dodatni bonus do 12.000 kn za kupnju vozila i financiranje Porsche Leasingom.

