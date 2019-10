Prodaja Insignije pala 31 posto, Opel uvodi neradne tjedne, radnicima režu plaće

Samo dan nakon što je počelo suđenje Volkswagenu za prekomjerno onečišćenje koje emitiraju njegova vozila, na vidjelo je jučer izašlo da se još jedan veliki njemački proizvođač automobila nalazi u prilično velikim problemima.

Naime, Opel je objavio da smanjuje proizvodnju te da većina od 2.600 zaposlenika u njihovoj centrali u bavarskom Rüsselsheimu prelazi na ritam rada svakog drugog tjedna, odnosno jedan tjedan rade u proizvodnji dok su sljedećeg tjedna slobodni. Uprava tvrtke i predstavnici zaposlenika složili su se da je ovakav koncept rada jedini trenutačno održiv, a suglasnost su dobili i od nadležnih državnih agencija.

Smanjenje plaća

– Ovakav ritam rada trajat će najmanje šest mjeseci, a zaposlenicima će biti smanjene plaće. Ujedno, u planu je i ukidanje druge smjene u proizvodnji – ustvrdio je glasnogovornik kompanije.

Problemi za Opel nastali su zbog smanjene potražnje kupaca za modelom Insignia, inače najvećim i najluksuznijim modelom automobila koji ova tvrtka proizvodi. Dok je u prvoj polovici prošle godine prodano 43 tisuće primjeraka Insignije, ove godine prodaja je znatno manja. U prvoj polovici 2019. prodano je samo 29.500 primjeraka ovog modela. Proizvodnja je, dakle, smanjena za više od 31 posto.

Dodatni problem nastao je i zbog proizvodnje Insignije. Naime, jedna tvornica automobila najčešće proizvodi dva modela vozila koja se, u organizacijskom smislu, izmjenjuju na trakama. U tvornici u Russelsheimu proizvodila se Insignia te Opelov model Zafira koji je tijekom ove godine izbačen iz proizvodnje. Time je mjesto na proizvodnim trakama ostalo nepopunjeno, pa je tvornica u Russelheimu nastavila proizvoditi samo Insigniju, stoga je ovaj pogon postao apsolutno nerentabilan, pišu njemački mediji.

Foto: Josip Regović/PIXSELL

Kriza u autoindustriji

U Opelu planiraju nadopuniti proizvodnu liniju u Russelheimu modelom Astra, no to se neće dogoditi do 2021. godine. U međuvremenu, proizvodne linije u Russelheimu bit će nadopunjavane novim alatima i strojevima potrebnima za proizvodnju Astre, ali taj model za to se vrijeme neće biti proizvoditi.

Odluka Opela da smanji proizvodnju uvelike pogađa ne samo radnike, već i njihove kooperante i dobavljače. Smanjena je kupovina dijelova koji se ugrađuju u vozila.

Opelov potez s priličnom pozornosti promatraju i ostali veliki proizvođači automobila. Potražnja za novim vozilima na globalnoj razini pada, a tržište bi samo ove godine moglo pasti za oko pet posto.

Opel, koji pripada PSA grupaciji u kojoj su i francuske tvrtke Peugeot i Citroën, pokušao je zadržati proizvodnju i pojačanjem menadžmenta i prodaje, no to nije dalo željene rezultate pa je smanjenje fonda radnih sati postao logičan izbor.

Pogledajte video nove Corse: