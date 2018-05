Prilagođeni auto osobe s invaliditetom sada će prije kupnje moći i isprobati

- Biti vozač za nas osobe s invaliditetom velika je sloboda. Nama vožnja znači mnogo više nego drugim ljudima. Ja sam vozački ispit položila relativno kasno, s 25 godina i tada sam postala samostalna. Svakodnevno se sama vozim na treninge i sama stavljam i vadim svoja kolica u automobil - rekla je Helena Dretar Karić, osvajačica srebrne paraolimpijske medalje u stolnom tenisu na panel diskusiji o mobilnosti osoba s invaliditetom koji se održao u sklopu Zagreb Auto Showa.

Automobil znači slobodu

O tome kako je polaganje vozačkog ispita za nju značilo pravo osamostaljenje govorila je i njena kolegica, također osvajačica srebrne paraolimpijske medalje u stolnom tenisu Anđela Mužinić, dok je Luka Dobrinić, glavni trener Dine Sokolovića, nedavnog osvajača zlatne paraolimpijske medalje u skijanju, ukratko opisao kako izgledaju njihovi odlasci na treninge na glečere, koji su pravi pothvat ljudske volje, jer osim dolaska na planinu posebno prilagođenim vozilom do skijališta se još voze vlakom pa tek onda do vrha gondolom. To su ekstremni uvjeti, ali svaka vožnja automobila za osobe s invaliditetom jest mali pothvat, o čemu rijetko kad netko od ostalih vozača razmišlja.

Prilično je nepoznat i podatak da je prema procjenama UN-a u svijetu oko 1 milijarda osoba s invaliditetom, što čini oko 15% svjetske populacije.

– Na području Adriatic regije je - nažalost, zbog nedavnog rata koji ste imali - taj postotak i veći, oko 20%. Stoga je Toyota odlučila u sklopu svoje globalne strategije “Mobilnost za sve”, koja nastoji omogućiti jednaku mobilnost za sve ljude bez obzira na njihov invaliditet i tu nije riječ samo o zaradi putem prodaje automobila već o društveno korisnoj kampanji, da će regija Adriatic biti prva u Europi u kojoj ćemo ponuditi Auris TS hibrid prilagođen osobama s invaliditetom – kazao je predsjednik tvrtke Toyota Adria Kensuke Tsuchiya.

Komande vrlo jednostavne

Nakon panel diskusije mnogi zainteresirani mogli su isprobati prilagođen hibridni Auris Touring Sports (karavan) automobil.

– Oduševljava me da postoji mogućnost narudžbe automobila kojeg je proizvođač prilagodio korištenju osoba s invaliditetom. Dosad smo konverziju morali obavljati sami. Ovo je mnogo jednostavnije, a auto se prije kupnje napokon može i isprobati. Jer inače prvi put možeš isprobati automobil nakon što ga kupiš i prilagodiš – kaže Helena Dretar Karić. Jedna je od onih koji su isprobali prilagođenu Toyotu Auris TS hibrid i Ivana Smrečki.

– Komande su vrlo jednostavne, a auto ide vrlo udobno i lagano. Jako sam zadovoljna probnom vožnjom – kaže.

Prilagodbu će za regionalnu Toyotu vršiti slovenska tvrtka s velikim iskustvom prilagodbe više od 300 vozila. Doplata za konverziju stoji oko 15.000 kuna, a inače je početna cijena Toyota Auris TS hibrida 156.600 kuna.

Prilagodba automatika od 7500 kn, s ručnim mjenjačem 15.000 kuna Gotovo svaki auto može se prilagoditi vozaču s invaliditetom. Ako može upravljati samo rukama, lakše je prilagoditi vozilo s automatskim nego s ručnim mjenjačem. – Cijena ovisi o vrsti invaliditeta. Prilagodba je za vozila s ručnim mjenjačem teža i skuplja. Za vozilo s automatskim mjenjačem stoji oko 7500 kuna, a za aute s ručnim mjenjačem 15.000 kuna. Najčešće treba prilagoditi i auto kako bi vozač s invaliditetom, ako je u kolicima, mogao sam ući u vozilo – rekao je Franko Načinović iz tvrtke Multipartner iz Rijeke, specijalizirane za nadogradnju. Tim je vozačima najbolje kupiti automobil s bočnim kliznim vratima poput Ford Tourneo Connecta, VW Caddyja, Renault Kangooa ili Citroen Berlinga (prilagodba auta s običnim vratima stoji od 2500 do 3000 eura). Treba ugraditi i sklopivi stolić za prebacivanje kolica (oko 2500 eura).