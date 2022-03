Honda će danas predstaviti novi model, no prije svjetske premijere već je snimljen u Hrvatskoj

Honda Europe danas poslijepodne virtualno će do u detalje predstaviti novu generaciju svog kompaktnog modela Civic, a to će europsko predstavljanje biti i prilika za globalnu premijeru potpuno novog Civica e:HEV. Ove će godine, naime, u prodaju obje izvedbe - i limuzinska i hatchback - ali i sportski Type R. Ono što nas posebno veseli jest činjenica da je prije svjetske premijere novi hibridni Civic snimljen u Hrvatskoj, konkretno u hotelu u Zadru, kako nam je javio čitatelj.

Honda Europe nastojala je to do premijere držati u tajnosti, ali to, očito, u današnje vrijeme više nije moguće. Osim u Zadru, novi Civic snimali su i na Pagu. Na našim je cestama Honda tako opet odlučila raditi promotivne video materijale i fotografije svog značajnog noviteta. I nije im prvi put. Prošlu generaciju Civica također su fotografirali u našoj zemlji, a posebno su upečatljive bile fotografije sportske Type R izvedbe na vijaduktima pored Rijeke. Nije, naravno, Honda jedina koja Hrvatsku koristi kao lokaciju za snimanje atraktivnih fotografija za predstavljanje noviteta. BMW je snimanje još ranije odradio na Pagu, kao i Porsche, Bentley, Mercedes. Porsche je 2020., osim na Pagu, automobile snimao i u Rijeci.