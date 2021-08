Premium osjećaj u gradskom automobilu

Nova treća generacija Hyundaija i20 jedan je od najatraktivnijih, ali i tehnološki naprednih i luksuzno opremljenih automobila B segmenta, pogotovo u Premium izdanju koji smo testirali. Skoro sva moguća dodatna oprema uključivala je i 17” naplatke i dvobojnu karoseriju, što je uz vrlo zgodnu i skladnu dizajnersku liniju pravi mamac za poglede.

I u unutrašnjosti je zgodan, ali i ergonimičan. Dva 10,25-inčna zaslona daju sve potrebne informacije, a upravljanje svim funkcijama je predvidivo i logično, tako da vam je sve jasno već pri prvom sjedanju za upravljač što je boljka dosta novih modernih digitaliziranih automobila. Uz navigacijski sustav, bežični punjač telefona, kameru za vožnju unatrag, grijana sjedala i ambijentalno osvjetljenje imate osjećaj da ste u nekom automobilu neke više premium klase.

Pozicija za upravljačem je uzorna, a automobil je vrlo udoban. Ispod poklopca motora je trocilindarski turbobenzinac sa okruglih 100 KS i 172 Nm okretnog momenta koji je uparen sa odličnim 7DCT automatskim mjenjačem s dvije spojke.

Možda bi netko mogao pomisliti da je to premala snaga, no i20 u ovoj kombinaciji je zaista živahan pa se službeni podatak od 11,4 s do stotke u praksi čini još uvjerljivijim. Maksimalna brzina jest 185 km/h, a i20 je vrlo dobar u vožnji zavojima i vrlo stabilan pri većim brzinama.

Zbog malog 1-litrenog motora 404 cm dugačak automobil ima masu nešto veću od tone, što dobro djeluje i na potrošnju koja nam se kretala između 6-7 l/100 km. Prtljažnik prima za segment solidne 262 litre. Cijena ovako opremljenog i20 iznosi 160.275 kuna, dok je početna cijena za i20 98.990 kuna.