Pregled auta za kunu: Iskoristite proljetne servisne akcije uz popuste na dijelove

Servisne akcije u manjini su u odnosu na prodajne, no ipak ih ima i zahvaljujući njima lovci na akcije također mogu ostvariti značajne uštede. Da im malo olakšamo ‘posao’, istražili smo gdje se mogu povoljnije obaviti kontrolni pregledi vozila, određene servisne radnje ili, pak, po nižoj cijeni kupiti pojedini dijelovi.

Do kraja travnja Renault originalne metlice brisača za Twingo, Clio i Captur nudi za 169 kn, 209 kn stoje oni za Megane, Scenic, Kadjar, Trafic, Kangoo, Master i Zoe, a 289 kn stoje originalne metlice brisača za modele Talisman, Espace i Koleos. Aktualna je i akcija za ljetne gume Sava Perfecta 185/70R14 koje se nude po cijeni od 354 kn.

Originalni akumulator 569 kn

U ovlaštenim Renault servisima može se obaviti i pregled kočnica za 1 kunu, a nudi se i 20% popusta na kočioni sustav. Nakon kupovine i zamjene četiri ljetne gume, vozač ima pravo na besplatno članstvo u Renault 5+ programu ili Renault pomoć na cesti.

Redovna cijena Renault 5+ programa za vozila starija od 5 godina je 149 kn, a ista je i redovna cijena Renault pomoći na cesti za vozila starija od dvije godine. Sve ove pogodnosti vrijede i za Dacia vozila - ljetne gume od 354 kn, pregled kočnica za 1 kn, 20% popusta na kočioni sustav, te besplatno članstvo u Dacia 5+ programu ili Dacia pomoć na cesti nakon kupovine i zamjene četiri ljetne gume.

Nissanova proljetna ponuda također traje do 30. travnja, a obuhvaća ponudu ljetnih guma od 315 kn, pregled kočnica za 1 kn, 20% popusta na kočioni sustav.

Dani Toyota proljeća traju do 30. lipnja, a do tada vlasnici Toyota vozila mogu ostvariti posebne pogodnosti na usluge, rezervne dijelove i originalnu dodatnu opremu. Primjerice, za one koji trebaju osvježenje klima-uređaja filtar zraka stoji od 161 kn, a za dezinfekciju klima-uređaja i standardni filter valja dati 340 kn. Kočione pločice stoje od 534 kn, a kočioni diskovi od 1120 kn.

U Volkswagen, Škoda, Seat i Audi servisima može se obaviti pregled vozila u 18 točaka za samo 1 kunu. Obuhvaća provjeru signalizacije, uređaja za pranje stakala, metlica brisača, provjeru stanja, profila i tlaka u gumama, provjeru rashladne tekućine, tekućine za stakla, tekućine za kočnice, razine ulja, akumulatora, vjetrobranskog stakla, klinastog remena, ispušnog sustava, obavezne opreme.

U ovlaštenom će servisu besplatno provjeriti stanje akumulatora, poželite li prekontrolirati samo to. Do 11. svibnja na snazi su i posebne cijene originalne dodatne opreme, pa se, primjerice, VW akumulator nudi po cijeni od 569 kn, kromirani nastavak ispušne cijevi za Golf VII, Jettu, Polo i Touran stoji 240 kn, gumeni tepih za prtljažnik (ovisno o modelu) stoji od 291 kn, za stolić na preklapanje valja dati 319 kn. Nude se i krovne kutije, nosači, držači za bicikle, presvlake za sjedala, auto-kozmetika, karte za navigaciju...

Zanimljiv detalj namijenjen je onima koji žele bolji odziv papučice gasa. Power Pedal vozaču omogućava da regulira odaziv papučice gasa pomoću aplikacije na mobilnom uređaju. Stoji 1269 kn, a po istoj cijeni na raspolaganju je i za Audi modele. Akcija pregleda vozila za 1 kunu te besplatan pregled akumulatora vrijedi, dakle, u ovlaštenim servisima svih marki iz VW koncerna, gdje se također može izabrati mnoštvo dodatne opreme po povoljnijim cijenama. Jasno, od marke do marke razlikuje se ponuda artikala, pa tako i cijene.

Polestar optimizacija motora

Škoda nudi aktivaciju govornog upravljanja za 759 kn, sigurnosni pojas za psa po cijeni od 467 kn, vješalicu za naslon prednjeg sjedala od 30 kn...

Kod Seata se mogu izabrati, primjerice, sportske aluminijske papučice za Leon po 853 kn, krovni nosač za bicikle za 1284 kn, dok elastična mrežica koja se postavlja između prednjih sjedala s više džepova za spremanje stvari (za Ibizu) stoji 244 kn.

Volvo proljetni pregled vozila u sklopu posebne akcije naplaćuje 230 kn, a auto najprije očiste, a potom i pregledaju je li zima oštetila ispušni sustav, elemente ovjesa i druge važne komponente. Provjeravaju oštećenja ili ogrebotine na karoseriji, pokrov motora, vjetrobransko staklo, pragove, gumene dijelove na motoru, naplatke i pneumatike. Vrše i računalnu dijagnostiku svih komponenti te ažuriraju programsku opremu. Do kraja lipnja u promocijskoj ponudi može se promijeniti jezik sučelja za 738 kn, odraditi Polestar optimizaciju motora za 4389 kn, zamijeniti ulje u automatskom mjenjaču za 1320 kn.

