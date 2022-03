Pravi gradski šminker u najluksuznijem izdanju

Redizajnom šeste generacije Pola, Volkswagen je svoj gradski kompakt koji ima tradiciju dugačku čak 46 godina, izgledom kao nikad dosad podsjeća na svog većeg i samo godinu starijeg brata Golfa. Stoga, nije čudo što smo tijekom testiranja najluksuznije verzije Pola više puta čuli da taj Golf izgleda stvarno dobro. Na prvi pogled zaista se nije teško zabuniti, no Polo je ipak s dužinom od 407,5 cm za broj manji od Golfa (iako je s tom dužinom i prtljažnikom od 351 l vrlo blizu Golfu 4. generacije), Golf u manjem pakiranju.

Isprobali smo ga u najluksuznijem izdanju u najopremljenijoj R-Line verziji s 1.0 TSI motorom sa 110 KS i DSG mjenjačem u posebnoj atraktivnoj ljubičastoj boji Vibrant Violet (doplata 3243 kn).

Polo je oduvijek bio predvodnik klase, a tako je i danas. Udobnost, materijali u unutrašnjosti, jednostavnost korištenja svih funkcija pa tako i modernih multimedijskih sadržaja te vozna svojstva i dalje su veliki aduti Pola, prema kojima je u samom vrhu B segmenta, koji je još uvijek bez obzira na sve veću SUVmaniju u Europi među najprodavanijim klasama.

Polo se danas u Hrvatskoj nudi samo uz dvije opcije motora, trocilindarski 1,0 TSI u dvije verzije s 95 KS i snažniji od 110 KS i 200 Nm okretnog momenta. Poletan je već i onaj s 95 KS, dok snažniji ima još i bolje performanse – uz 7DSG mjenjač do stotke stiže za 10,4 s, dok je najveća brzina 195 km/h. U vožnji to izgleda još impresivnije, u svim režimima vožnje snage i agilnosti je više nego dovoljno, no naglasak je ipak na udobnosti i komfornoj vožnji, dok su prave sportske performanse ostavljene za GTI verziju s 207 KS. No, i testni Polo može se voziti dinamično, polugice iza upravljača omogućuju ručnu izmjenu stupnjeva prijenosa, a ovjes, iako je vrlo udoban, dopušta brze prolaske kroz zavoje. Rekli bismo, odličan kompromis dinamike i komfora. Potrošnja je u prosjeku između 6 i 7,5 litara, ovisno o načinu vožnje. Službeni WLTP prosjek jest 5,6 l/100 km.

Najbolja oprema R-Line donosi čitav niz vanjskih vizualnih dodataka poput efektnog stražnjeg spojlera i kromiranih dodataka, kao i u unutrašnjosti poput dekorativnih umetaka te sportskih prednjih sjedala. Tu je i čitav niz sigurnosnih sustava sadržanih u Paketu IQ. Drive u koji spadaju “Travel Assist”, “Lane Assist” (asistencija prilikom nehotičnog prelaska uzdužnih linija vozne trake), automatsko održavanje razmaka ACC i “Front Assist” do brzine 210 km/h uz funkciju potpunog zaustavljanja vozila kod DSG modela.

R-Line donosi i najbolje postavke multimedije i povezivosti. Ispred vozača jest Digital Cockpit na 10-inčnom ekranu, dok je središnji ekran osjetljiv na dodir dijagonale 8-inča. Povrh toga, testni je model imao doplatu za navigacijski sustav “Discover Pro” (11.115 kn) koji uključuje 9,2” Touch-Screen ekran u boji. Sve je vrlo intuitivno i lako te ugodno za korištenje. Polo u svim modelima donosi LED glavna svjetla, a u testnom modelu su uz doplatu od 7298 kuna bila ugrađena i IQ.Light – LED Matrix glavna svjetla, a paket uključuje i kontrolu dugih svjetala “Dynamic Light Assist”, LED dnevna svjetla, LED stražnja svjetla s dinamičnim pokazivačima smjera i osvijetljenu lajsnu između prednjih svjetala. Za još dinamičniji izgled sa serijskih 16-inčnih alu-naplataka, testni je model s doplatom od 2096 kuna stigao sa 17-inčnim felgama.

No, sve te doplate dovele su do zaista visoke cijene za konkretni testni model od 218.038 kuna. Ovako opremljen i konfiguriran Polo pravi je šminker i automobil koji mami osmijeh na lice svojom dinamikom i komforom svakim prijeđenim kilometrom, a to se i plaća. Ali, za sličan osjećaj možete proći i mnogo povoljnije. Primjerice, početni Polo (95 KS, ručni mjenjač i već vrlo bogata oprema Life) košta od 136.675 kuna, dok najpovoljnija verzija s 95 KS i DSG mjenjačem stoji 152.076 kuna, a inačica sa 110 KS i DSG mjenjačem 161.294 kune.