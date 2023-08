Poznata umjetnica oslikala električnu relijašku Opel Corsu

Automobil Opel Corsa Rally Electric zvijezda je prvenstva ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSe”. Opel i potpuno električna Corsa za reli imaju ulogu predvodnika u međunarodnom svijetu relija te ostavljaju snažan dojam svojom inovativnošću, sportskim ubrzanjem i performansama. Imidž automobila Opel Corsa Electric kao uspješnog vozila za natjecanja bez lokalnih emisija dobiva novu dimenziju zahvaljujući poznatoj umjetnici Elisi Klinkenberg. Elisa je preobrazila automobil Opel Corsa Rally Electric u upečatljivi "umjetnički automobil”, mobilno slikarsko platno s porukom, kao što se može vidjeti u ovom videozapisu o stvaralačkom procesu.

Opel Corsa Rally Electric koji potpuno pokreće električna energija predstavlja odmak od tradicionalnih vozila za reli. Tri ženska tima u utrci su s muškim suparnicima za titulu na ovogodišnjem prvenstvu i šalju jasnu poruku. Isto to čini i Elisa Klinkenberg. Ova slikarica, spisateljica i umjetnica i sama je bila profesionalna sportašica do 2011., a sada ta dva svijeta objedinjuje na svojim slikama. Inovativni koncept prvenstva ADAC Opel Electric Rally Cup odličan je primjer uspješnog promicanja mladih talenata i električnog automobilizma u cilju održivosti. To Elisu čini savršenom glasnicom koja zajedno s Opelom pokazuje što povezuje automobilizam, umjetnost, ravnopravnost i životni stil te kako njihov spoj može nadahnuti nove, mlade ciljne skupine, a osobito žene.

Elisa Klinkenberg: „Svidjela mi se ideja automobila kao praznog slikarskog platna koje se može pretvoriti u umjetničko djelo s jasnom porukom. Automobil Corsa Rally Electric za reli voze žene i dokaz je da zajedno možemo mnogo toga postići! Izazov je bio prenijeti tu poruku na umjetnički način.”

Svojim zelenim, bijelim, ružičastim i crvenim nijansama ovaj neobičan „umjetnički automobil” unosi svježinu u liniju električnih automobila Corsa za reli. Riječ „E[M]POWER!” ispisana bijelim slovima na crnom krovu ne označava samo snagu električne energije, koja pokreće sve automobile na prvenstvu, već i snagu ženskih timova koji se natječu. Kako bi je dodatno naglasila, umjetnica je bočne strane automobila oslikala ovom samouvjerenom porukom: „Mi odabiremo svoj put. Mi smo predvodnice. Pokreće nas samopouzdanje. Pokreće nas vjetar u leđa. Mnogo nas je i dižemo glas. Vrijeme je da žene sjednu za volan."