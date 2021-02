Porsche Taycan Guinnessov rekorder u jurnjavi unutar zgrade

Tko je još vidio brzinske rekorde obarati po trkaćim stazama?!? Da bude zanimljivije, Porsche se za novu titulu Guinnessova svjetskog rekordera izborio u zatvorenom prostoru. Konkretno u izložbenoj hali. Vozač utrka Leh Keen ubrzavao je s električnim modelom Porsche Taycan do 165,1 km/h u izložbenoj hali u New Orleansu, u Louisiani. Tako je postavio novi svjetski rekord za najbržu vožnju u zatvorenoj zgradi. Čak i kad okolnosti podrazumijevaju da je sigurnije biti unutra, štoviše, da je to manje uzbudljivo, vozač Leh Keen očito je našao način kako da to bivanje u interijeru bude manje dosadno.

Rekord je dosad bio zacementiran na 138,4 km/h. Tako je bilo čak sedam godina, a pažljiviji pogled na pravila otkriva i razlog. Naime, Keen je svoj napad na rekord morao započeti i završiti iz mirovanja, nije dozvoljen tzv. leteći start. Također, nije bilo sigurnosne mreže, ni otvorenih vrata ili bilo kakve druge rute za bijeg. Valjalo je ubrzati što više i potpuno se zaustaviti unutar zidova. Keen je stoga za obaranje rekorda morao naći automobil koji je u stanju munjevito brzo ubrzati, ali jednako tako brzo se i zaustaviti. Morao je to biti automobil kojem može povjeriti svoj život. Izbor je pao na električni Taycan Turbo S s pogonom na sve kotače i sa snažnim karbonsko-keramičkim kočnicama, sposoban iz mirovanja do stotke ubrzati za samo 2,8 sekundi.