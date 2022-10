Pogledali smo oglasnike: Ovo je pet najjeftinijih električnih automobila

Da nema mjera Vlade cijene goriva bile bi dosta veće nego trenutno jesu. Cijena litre osnovnog benzina iznosi 10,72 kune, a dizela 12,3 kune. Bez mjera benzin bi se prodavao po 13,02 kune, a dizel za čak 15,61 kunu.

Previsoke su to cijene, ne samo za hrvatski standard, a pitanje je kada će sve sjesti na svoje mjesto. Građanima ostaje da manje koriste svoje automobile ili da se odluče za neku alternativu. A alternativa u obliku električnih automobila zasigurno nije jeftina, barem kada su u pitanju novi automobili. No, kupujete li i 'obični' automobil morat ćete izdvojiti poveću sumu novaca jer su cijene strmoglavo rasle u posljednjih nekoliko godina. Ako se uzme u obzir da država daje subvencije za kupnju električnih automobila razlika se dosta smanjuje. No, subvencije za ovu godinu su gotove, a ako želite jeftinije proći možete 'baciti' pogled na oglasnike. Mi smo na Njuškalo pogledali pet najjeftinijih električnih automobila koji su u ponudi.

Za 52.500 kuna (7000 eura) nudi se Peugeot iOn Elektro iz 2011. godine. Mali gradski automobil snage motora 35kW prošao je do sada 73500 kilometara i prodaje ga drugi vlasnik. Kapacitet baterije je 16kWh, a domet oko 90 kilomtera.

Foto: Njuškalo

Sličnu cijenu ima i Citroën C-Zero iz 2012. godine koji je prošao 55 tisuća kilometara. Snaga motora je 60kW i idealan je za gradske uvjete. Domet mu je do 100 kilometara, a u oglasu stoji da se ta dionica prelazi za svega 4 kune.

Foto: Njuškalo

Za malo manje od 10 tisuća eura na prodaju je Nissan Leaf iz 2011. godine. Ovaj je automobil prostraniji nego Peugeot i Citroën, a ima i veći domet, do 190 kilometara

Renault Zoe iz 2014. godine kupce privlači simpatičnim dizajnom i dometom od 220 kilometara, kako se navodi u oglasu. Do sada je prošoa 81000 kilometara, a snaga motora iznosi 43kW.

Foto: Njuškalo

'Najmlađi' na ovom popisu, kao i najskuplji model je Smart EQ fortwo. Ovaj je mališan proizveden 2018. godine i do sada je prešao 31 tisuću kilometara. Motor snage 41kW, a baterija dovoljna za domet do 135 kilometara.