Pogledajte što donosi prvi Suzukijev model nastao iz braka s Toyotom

Suzuki, kao prvi proizvođač koji je svoju cijelu gamu hibridizirao tj. koji isključivo nudi hibridne inačice svih svojih modela, lansirao je novi model Across. Across je robustan sportski SUV, opremljen sofisticiranim plug-in hibridim sustavom i E-Four inteligentnim elektronskim 4x4 sustavom koji, kako navodi ovaj japanski proizvođač, omogućuje beskompromisne performanse, efikasnost i sigurnost. Suzuki Across prvi je model proizišao iz ugovora o poslovnoj suradnji između Suzukija i Toyote. Stoga je jasna njegova povezanost, pa i sličnost, s modelom Toyota RAV4. Osim toga, Across je prvi Suzuki s plug-in hibridnim pogonom.

Dizajn novog Suzuki Acrossa kombinira snagu SUV-a i sportski izgled, dok sofisticirani plug-in hibridni sustav omogućuje ekstremno malu potrošnju i emisiju CO2, te iznimno jak i uglađen odaziv na gas. Napredni E-Four, elektronski upravljani 4x4 sustav, pruža vrhunski osjećaj sigurnosti i nudi iznimne vozne osobine. Novi Suzuki Across opremljen je svim najnovijim sigurnosnim sustavima, koji vožnju čine još sigurnijom i još bezbrižnijom.

Plug-in hibridni sustav omogućuje iznimnu ekonomičnost, glatka ubrzanja i nisku emisiju CO₂, koja iznosi samo 22 g/km (po WLTP standardima). Osnovu plug-in hibridnog sustava čini snažan električni motor koji isporučuje ogroman okretni moment pri niskim brzinama. Upotpunjuje ga velik i snažan 2,5-litreni termički motor, namijenjen isporuci snage i dodatnog okretnog momenta za još snažnija ubrzanja pri visokim brzinama. Maksimalnoj snazi termičkog motora od 182 KS i 270 Nm okretnog momenta treba dodati snagu odnosno kapacitet litij-ionske baterije od 18.1 kWh (50.9 Ah), smještene u podnici automobila. Novi plug-in hibridni sustav omogućava četiri načina rada: potpuno električni, kombinirano električno hibridni, samo hibridni, kao i rad namijenjen samo punjenju baterije. U EV odnosno električnom modu, vozilo se pokreće isključivo snagom električnog motora i pripadajuće baterije, dok u kombiniranom EV/HV modu i čistom HV modu termički motor sudjeluje u distribuciji snage, ovisno o vozačevim zahtjevima. U modu za punjenje baterija termički motor koristi se isključivo za punjenje baterija.

S druge strane, napredni 4x4 omogućuje promjenjive odnose prijenosa okretnog momenta između prednje i stražnje osovine. Taj se odnos može kretati u omjeru 100:0 na prednjoj osovini, do 20:80 na stražnjoj osovini. Ovaj sustav stoga dodatno pridonosi stabilnosti, bez obzira radi li se o kretanju na skliskoj podlozi li brzoj vožnji kroz zavoje. Sigurnosti u vožnji dodatno pridonosi najnaprednija tehnologija, poput sustava izbjegavanja sudara, sustava nadzora napuštanja vozne trake, kao i aktivnog tempomata. Poziv u nuždi također je dio njegove opreme. Prodaja novog Suzukijeva modela Across predviđena je za jesen ove godine. Cijena nije poznata, ali za očekivati je da će biti blizu one za RAV4, vjerojatno malo ispod nje.