Pogledajte kako je Jaguar zamislio most između tradicije i budućnosti

Vremena u kojima smo se čudili prvom SUV modelu sa znakom britanskog Jaguara davno su iza nas. Sad se više ne čudimo ni elektrificiranim Jaguarima, jer ta je marka objavila da će od 2025. svi njihovi modeli biti potpuno električni. Logičan je stoga prijelaz u vidu hibrida, konkretno plug-in hibrida kakav je i isprobani, redizajnirani E-Pace P300e R-Dynamic S AWD PHEV. Ovaj kompaktni SUV, svojevremeno Jaguarov prvi kompaktni SUV, vizualno je pravi predstavnik britanske aristokracije: samouvjeren, elegantan, privlači pozornost. No, ispod kože, ali i u putničkoj kabini, malo bismo toga mogli nazvati tradicionalnim. Izvana, redizajn mu je donio tek blago zatezanje bora, bolja LED svjetla.

Iako dimenzijama kompaktan, u kabini Jaguar E-Pace nudi dovoljno prostora za petero. Ni prtljažniku baterija nije ugrozila zapremninu te prima 494 do 1170 litara. Materijali korištenu u opremanju interijera u skladu su s luksuznim naslijeđem – plastika je mekana, koža fina, podatna. Dominira nova multimedija s centralno postavljenim velikim dodirnim zaslonom (11,4 inča). Lako se snaći, Pivi Pro sustav reagira brzo, skladno je uklopljen uz digitalnu instrumentnu ploču. Sve su komande intuitivne i gotovo da nije potrebno vrijeme za privikavanje. U testnom primjerku, oprema, među ostalim, obuhvaća već spomenuti Pivi Pro Connected, prepoznavanje prometnih znakova, održavanje automobila u prometnom traku, prilagodljivi limitator brzine, 18” crne naplatke, LED svjetla, 3D kamera s pogledom na okolinu od 360 stupnjeva.

U vožnji je plug-in hibridni E-Pace ugodan i, za SUV dug 439,5 cm, prilično zabavan – zahvaljujući sportski podešenom podvozju. Samo na struju, doseg mu je do 62 kilometra i ti su kilometri predodređeni (većinom) za gradsku vožnju. Uvedemo li u računicu dnevnu kilometražu prosječnog vozača, uz svakodnevno punjenje baterije moguće se voziti isključivo na struju. Uz brzo punjenje, do 80% kapaciteta baterije napuni se za 30 minuta. Kad je baterija prazna, vuče samo 1,5-litreni trocilindarski turbobenzinac od 200 konja, no kad se traži puna snaga benzinac surađuje sada s elektromotorom snage 80 kW, postavljenim na stražnju osovinu. Ukupna snaga hibridnog sustava je 309 KS (uz 540 Nm okretnog momenta), što modelu E-Pace omogućava da do stotke pojuri za 6,5 sekundi. Postiže maksimalnih 216 km/h. Uz taj plug-in hibridni pogon na sve kotače, u kombinaciji je i izvanredan ZF-ov automatski mjenjač koji dozvoljava i ručno mijenjanje brzina. Plug-in hibridni Jaguar E-Pace stoji od 513.217 kuna, dok je cijena bogato opremljenog testnog primjerka 625.620 kuna.