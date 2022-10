Pogine svaki 25. motociklist koji sudjeluje u prometnoj nesreći

Voziti dvokotač mnogo je opasnije nego automobil, to je svima jasno, jednostavno zbog toga što motociklist ili biciklist oko sebe nema "kavez" kao vozač automobila. Stoga i sudari ili padovi s dvokotača i pri manjim brzinama mogu prouzročiti ozbiljne ozljede ili biti kobni.

Koliko je opasno voziti moped, motocikl, ali i bicikl, pokazuju podaci MUP-a.

Primjerice, motocikli su u 2021. godini sudjelovali u 1400 prometnih nesreća, čak 1033 nesreće imale su kao posljedicu ozlijeđene osobe, a nažalost u 66 nesreća bilo je poginulih.

U tim je nesrećama poginulo 58 motociklista (od ukupno 255 lani poginulih ljudi u vozilima na našim cestama), teško je ozlijeđeno 432, a lakše 604 motociklista. To znači da je čak 75 posto motociklista koji su sudjelovali u prometnoj nesreći ozlijeđeno (31 posto teže i 43% lakše), a 4,14 posto ih je poginulo. Tako ispada da 3 od 4 motociklista koji sudjeluju u prometnoj nesreći zadobiju ozljedu, a svaki treći koji sudjeluje u nesreći težu ozljedu. Svaki 25. motociklist koji je lani sudjelovao u prometnoj nesreći je poginuo.

Koliko je ipak sigurnije voziti automobil, pokazuju statistike prema kojima su osobna vozila lani sudjelovala u 41.890 prometnih nesreća, a u automobilima je poginulo 127 osoba te ih je 1085 teže i 6355 lakše ozlijeđeno.

To znači da je u osobnim automobilima poginulo 0,303 posto onih koji su sudjelovali u prometnim nesrećama, a 17,8 posto je ozlijeđeno (2,59% teže i 15,2% lakše). Dakle, svaki peti putnik u automobilu koji sudjeluje u prometnoj nesreći lani je bio ozlijeđen, a svaki 38. teže). Svaki 330. putnik koji je lani sudjelovao u prometnoj nesreći u automobilu je poginuo.

Motocikli su sudjelovali u samo 2,6 posto ukupnih prometnih nesreća, a njihov je udio u svim poginulima na cestama čak 22,7 posto, uz još 20,1 posto teško ozlijeđenih i 7,1% lakše ozlijeđenih. Opet usporedba s osobnim automobilima koji su sudjelovali u 77,5 posto nesreća, a u automobilima je poginulo 53,7% od ukupnog broja poginulih u 2021., 50,5% teže i 74,2% lakše ozlijeđenih.

Ni biciklisti u statistikama ne stoje mnogo bolje od motociklista. Sudjelovali su u 1328 prometnih nesreća (2,5%), a poginulo ih je lani na našim cestama 28 (11%). Još ih je 306 teže (14,3%) i 639 lakše (7,5%) ozlijeđeno.

Mopedisti su ipak nešto manje ugroženi, no još uvijek mnogo više nego vozači i putnici u automobilima. Sudjelovali su u 657 prometnih nesreća (1,2%), poginulo ih je lani 6 (2,4%), a ozlijeđeno ih je 164 teže i 332 lakše. Kada ukupno zbrojimo vozače dvokotača – dakle, motocikliste, mopediste i bicikliste – na našim ih je cestama prošle godine poginulo 92, od ukupno 255 poginulih na cestama u vozilima. Svaki 36. vozač dvokotača koji je sudjelovao u ukupno njihovih 3385 nesreća je poginuo, a 73 posto ih je ozlijeđeno. Surove su to brojke koje na dodatan oprez upozoravaju sve one koji se voze na dva kotača. Prije svega na poštivanje prometnih pravila, poput korištenja kaciga (za bicikliste starije od 16 godina nije obvezna, ali se preporučuje) i oprezniju vožnju. Za motocikliste svakako poštivanje ograničenja brzine.

Dakako, za mnogo prometnih nesreća u kojima su sudjelovali vozači dvokotača krivi su vozači drugih vozila, koji su višestruko zaštićeniji od njih. Stoga, vozači automobila također moraju voziti s više opreza prema vozačima motocikala, mopeda i bicikala, jer u srazu s njima, baš kao i s pješacima, auti, kombiji, kamioni i autobusi su privilegirani.