Podrška Porschea je savršena potvrda za našu vrijednost

Dva dana nakon što je Porsche svijetu predstavio svoj prvi električni automobil u povijesti - Taycan, njemački automobilski div objavio je jačanje partnerstva s hrvatskom tvrtkom Rimac Automobili. Porsche je povećao svoj udio u Rimac Automobilima s 10% koliko je imao od prošle godine na 15,5 posto.

Pitali smo Matu Rimca koliko potpora Porschea, odnosno snažnije partnerstvo znači za tvrtku iz Svete Nedelje?

Porsche je za nas idealan partner – vjerojatno su vodeći globalni brand za automobile visokih performansi te su se snažno opredijelili za elektrifikaciju svojih modela. Osim toga su jedan od tehnički najnaprednijih proizvođača. Njihova podrška je savršena potvrda za našu vrijednost i daje signal ostatku industrije - rekao nam je Rimac.

Lani je Porsche s 10 posto udjela postao partner Rimac Automobila, kako se to odrazilo na poslovanje i razvoj tvrtke?

Mi surađujemo s mnogim proizvođačima automobila. U početku smo se bojali da bi neke direktne konkurente Porsche-a moglo odbiti to što je Porsche u vlasničkoj strukturi, no pokazalo se upravo suprotno – drugima je to dokaz kvalitete. Uz to, naravno, mi ulažemo velika sredstva u razvoj naših proizvoda, povećanje broja zaposlenih i izgradnju razvojnih i proizvodnih postrojenja pa nam je i njihov kapital bio važan, no manje bitan faktor u suradnji - kaže Rimac.

Foto: PR FOTO

A praktične koristi od partnerstva s Porscheom kao jednim od najznačajnijih proizvođača automobila na svijetu su brojne?

Porsche je tvrtka koja gotovo sve razvija interno. Participacija u vlasništvu omogućuje da surađujemo mnogo bliže, na projektima koji su puno osjetljiviji i usmjereni na budućnost, nego što je to slučaj kod klasičnih dobavljača. Osim toga je Porsche-u, kao dioničaru, u interesu dugoročni prosperitet firme pa nas podržavaju u kritičnim inicijativama za tvrtku – kao što je tranzicija prema serijskoj proizvodnji.

Prvi Porscheov automobil na struju Taycan pravi je ekološki supersportaš kojim njemački proizvođač započinje sasvim novu eru. Nudit će se u dvije verzije - Turbo inačica sa 625 KS i Turbo S sa 761 uz 1050 Nm okretnog momenta. Snažniji Taycan do stotke stiže za 2,8 s i juri do 260 km/h.

Iako bi se dalo zaključiti da je na razvoju Taycana, kao partnerska tvrtka koja razvija i proizvodi komponente za električne automobile i razvija supersportski automobil na struju Rimac C2 s 1914 KS, to ipak nije slučaj. Projekt Porsche Taycan je započeo s razvojem još 2015. godine, a Rimac Automobili i Porsche su u partnerskom odnosu od lani.

VIDEO Premijer Plenković u društvu predstavnika Porschea i Hyundaija posjetio tvrtku Rimac Automobili