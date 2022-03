Pod europskim kišobranom dobili smo nove trošarine

Hrvatska je 1. srpnja 2013. godine postala članica Europske unije, što nam je neke formalnosti olakšalo (poput slobodnog kretanja teritorijem svih država članica i slobodne trgovine), a neke ipak otežalo (obvezni smo se uklopiti u pravne i financijske okvire EU). Pokazala je to i naša detaljna analiza proteklog desetljeća, povodom 10. rođendana magazina AutoStyle. Također, iako je trgovina postala slobodnija, ograničenja su ostala za neke proizvode, poput automobila. Trgovina novim automobilima na razini cijele EU riješena je tako da se automobil mora registrirati u državi u kojoj imate prebivalište ili sjedište (pravna osoba), a da biste to učinili, morate u toj državi platiti porez na dodanu vrijednost i trošarinu, ako je određena država propisuje. Stoga se u tom smislu praktički ništa nije promijenilo, jer je kupac i do tada plaćao trošarinu i PDV kod uvoza automobila u Hrvatsku.

Promjena je u to vrijeme ipak bilo jer se ulaskom Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja 2013. počeo primjenjivati novi Zakon o posebnom porezu na motorna vozila koji je propisao novi sustav izračuna trošarina, zbog kojeg su se promijenile cijene novih automobila. Iznimno bitna postala je kratica g/km CO2, što označava koliko grama ugljikova dioksida po kilometru ispušta pojedini automobil. Generalno, tada su pojeftinili povoljniji automobili s ispustom manjim od 130 g/km CO2. Naravno, kod nekih je to pojeftinjenje bilo samo simbolično, dok je kod drugih razlika u cijeni bila znatna. Zbog novih trošarina VW Golf je pojeftinio i više od 10.000 kuna. Konkretno, Volkswagen Golf 1,2 TSI sa 127.188 kuna pojeftinio je na 119.760 kuna. S druge strane, sportski Audi R8 poskupio je za 144.830 kuna. Nove trošarine donijele su i niže cijene za hibride, iako to nije kod svih bilo pravilo, budući da su neki zastupnici smanjenje iznosa trošarina iskoristili da malo povećaju trgovačke marže. Tako je Toyota Auris Hybrid pojefinila 28.045, Prius 37.638, a Yaris Hybrid čak 46.986 kuna, Peugeot 3008 hybrid4 bio je jeftiniji samo 3124 kune, a 508 RXH čak je i poskupio – za 2443 kune. Primjena novog obračuna trošarina, najavljenog kao socijalnog i ekološki osjetljivog, nije osjetno povećala interes za čišće automobile. Očekivano, možemo reći, jer nove su trošarine snizile cijene mahom povoljnijim autima, dok su se skuplji na cjenovnoj ljestvici pomaknuli još više. No, napredna tehnologija nije i još uvijek ne može biti jeftina. Tako dolazimo do apsurda da su pojedini modeli s ultraštedljivim motorima koji malo zagađuju s primjenom ‘ekoloških’ trošarina poskupjeli, jer su cjenovno upali u viši porezni razred.

Od ulaska Hrvatske u Europsku uniju trošarine na automobile plaćaju se prema dva kriterija, na temelju cijene gdje je tada utvrđeno 10 razreda (prema cijeni od 0 do 100.000 kuna plaća se 1%, od 100.001 do 150.000 2%...) i prema ispustu CO2 gdje postoji 12 razreda za dizelske aute (od 1,5% do 31%) i 12 razreda za benzince, plinaše i dizelaše s EURO VI normom (od 1 do 29%). Iznosi izračuna iz ta dva kriterija se zbrajaju, s tim što je kao granica ispod koje se ne plaća trošarina prema ispustu CO2 određeno 86 g/km za benzince i 91 g/km za dizelaše. Unutar Europske unije, zbog visoke stope PDV-a od 25% i trošarina spadamo u države koje imaju najveće poreze na automobile. Tako je bilo 2013., tako je i danas.