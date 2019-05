Početna cijena 128.868 kn: isprobali smo najmanji VW-ov crossover

U sveopćoj pomami za SUV i crossover automobilima jedan je od najznačajnijih noviteta ove godine novi Volkswagen T-Cross, kojeg smo isprobali u osnovnoj verziji uz ponešto dodatne opreme koju možete, ali i ne morate doplatiti. Naime, već i onaj osnovni primjerak za 128.868 kuna ima sve što vam treba da biste se u svom novom cool automobilu ponosno provezli gradom – od 16” alu naplataka pa do 6,5-inčnog multimedijskog dodirnog zaslona. Da bi T-Cross mogao biti veliki prodajni hit upućuje i velika zainteresiranost građana, koji su ga željeli vidjeti i opipati. Primjerice, jedan nas je znatiželjnik tražio da vidi kakav je to VW-ov SUV koji košta manje od 17.000 eura, dok je drugi kazao kako je T-Roc njegova velika želja. Kad smo mu rekli da je ovo njegov manji i jeftiniji brat T-Cross, još se više zainteresirao.

Gotovo je nevjerojatno koliko je u kabini prostran Volkswagenov novi crossover T-Cross s obzirom na dužinu od samo 411 cm. Na stražnjoj klupi za noge i glavu ima mjesta kao u Golfu, dok je prtljažnik od 385 litara također za pet litara veći od onog u Golfu. T-Cross ima i bonus - uzdužno pomičnu stražnju klupu pomoću koje se prtljažnik može povećati do 455 litara (tada se na stražnjoj klupi ne može sjediti), a s potpuno preklopljenim naslonom stražnjeg sjedala prtljažni će prostor porasti do 1281 litru. To su vrlo zgodne mogućnosti, a najbitnije je da u praksi u “normalnoj” konfiguraciji T-Cross djeluje zaista komforno.

Izrađen je kao mali SUV, kao umanjena verzija Tiguana. Stoga je robustan, ali u vožnji gradom pa i preko uspornika istovremeno je vrlo udoban. Vozačka pozicija je povišena, a preglednost vrlo dobra, dok kod parkiranja pomažu senzori sprijeda i straga. U testiranom autu s doplaćenim vrhunskim audio sustavom sa šest zvučnika uz 8” dodirni ekran (2.685 kn) te s App-connect funkcijom (1384,65 kn) pomoću koje se moguće potpuno spojiti s mobilnim telefonom nije nam nedostajalo baš ništa od moderne multimedijske tehnologije. Neki će primjetiti tvrdu plastiku iznad kokpita, ali to zaista nikoga ne treba brinuti. T-Cross je izrađen čvrsto i precizno, a materijali koje stvarno dodirujete su finiji. U vožnji se, dakako, osjeća podignuta karoserija pa se T-Cross očekivano naginje u zavojima, ali on nije ni napravljen za jurnjavu, već za ugodnu vožnju gradom, otvorenom cestom te autocestom, gdje je i pri brzinama iznad 130 km/h tih i stabilan.

Isprobali smo ga s početnim motorom, s agregatom 1,0 TSI sa 95 KS i 175 Nm okretnog momenta. Ugodno nas je iznenadio performansama (11,5 s do stotke, 180 km/h najveća brzina), jer se vozi vrlo ugodno i živahno. Sasvim je dostatan za većinu kupaca. I izmjerena prosječna potrošnja od 7,6 l/100 km zaslužuje palac gore.

T-Cross na tržište stiže kao najveća konkurencija autu kojeg su godinama privatni kupci u Hrvatskoj najviše kupovali - Suzuki Vitari - ali borit će se i s drugim popularnim crossover modelima, poput Renault Captura, Suzuki SX4 S-Crosa, pa i konkurencije iz vlastite kuće, samo 13 cm dužeg T-Roc-a. S početnom cijenom od 128.868 kn uz koju ide vrlo solidna oprema - u koju spadaju i front assist (automatsko kočenje u nuždi), lane assist (potpora zadržavanja vozila u traku), pomoć pri parkiranju sprijeda i straga, stražnja LED svjetla, klima-uređaj, connectivity paket (bluetooth veza i USB utičnica) čini se kao vrlo dobra prilika. Temelji se na Polu, ali od njega je mnogo prostraniji i zaista može biti obiteljska opcija.

