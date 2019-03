Pijanom vozaču ograničit  će brzinu

Volvo Cars otkrio je novi korak u ambicijama okončanja smrtnih slučajeva u svojim automobilima. Cilj mu je riješiti pitanje vožnje pod utjecajem alkohola i ometanja prilikom vožnje. Osim prebrze vožnje koju tvrtka namjerava riješiti ograničavanjem najveće moguće brzine, opijenost i ometanje u vožnji druga su dva prioritetna područja.

Volvo Cars vjeruje da se ti problemi mogu i trebaju riješiti ugradnjom u automobil kamera i drugih senzora koji nadgledaju vozača te omogućuju posredovanje vozila ako vozač koji je očito pod utjecajem opijata, odnosno vozač čija je vožnja ometana, ne reagira na signale upozorenja i riskira nesreću koja može dovesti do ozbiljnih ozljeda ili smrtnoga slučaja. To posredovanje može obuhvaćati ograničenje brzine vozila, sustav za uzbunjivanje vozača Volvo on Call, ali i aktivno usporavanje i sigurno parkiranje automobila.

- Kad je riječ o sigurnosti, naš je cilj izbjeći sve nesreće, a ne samo ograničiti utjecaj nesreće kad je ona očita i neizbježna. Kamere će nadgledati ponašanje koje može uzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt - pojasnio je Henrik Green, viši potpredsjednik odsjeka za istraživanje i razvoj u tvrtki Volvo Cars.

Primjeri takvoga ponašanja obuhvaćaju dulju potpunu odsutnost upravljanja, vožnju prilikom koje vozači oči drže zatvorenim ili ne gledaju na cestu dulje vrijeme te ekstremno kretanje između traka ili ekstremno spore reakcije. Sustav za nadzor vozača automobilu omogućuje aktivno posredovanje u svrhu izbjegavanja teških nesreća.

- Velik je broj nesreća koje nastupaju kao rezultat vožnje pod utjecajem opijata. Neki ljudi i dalje vjeruju kako su u stanju voziti premda su pod utjecajem alkohola te kako to ne utječe na njihove sposobnosti. Želimo osigurati stanje u kojem ljudi zbog opijenosti više ne bi bili u opasnosti - rekao je Trent Victor, profesor ponašanja vozača u Volvo Cars.

Foto: Volvo Volvo Cars predstavio je i Care Key, funkciju koja vozačima omogućuje postavljanje ograničenja brzine u svim modelima Volva od 2021. godine.

Uvođenje kamera u sve modele Volva započinje od sljedeće generacije Volvo nadgradive platforme SPA2 početkom 2020. godine. Ovaj potez Volva treba sagledati u okviru ograničavanja najveće brzine u svim vozilima na 180 km/h od modela 2021. godine u svrhu slanja istaknutoga signala u vezi s opasnostima prebrze vožnje. Volvo je istovremeno predstavio Care Key, funkciju koja vlasnicima vozila omogućuje da ograniče brzinu prije no što svoj automobil posude drugima, primjerice, mlađim i neiskusnim vozačima. Tvrtka želi pokrenuti razgovore o tome imaju li proizvođači automobila pravo ili možda čak obvezu u automobile ugraditi tehnologiju koja prati ponašanje njihovih vlasnika.

I ograničavanje brzine i ugradnja kamera u automobile pokazuju kako proizvođači mogu preuzeti aktivu odgovornost u postizanju ništavne tolerancije smrtnih žrtava u cestovnome prometu podržavajući odgovornije ponašanje vozača.

