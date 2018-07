Pale 4 od 29 testiranih dječjih autosjedalica

Djeca su najugroženiji sudionici prometa na cestama naprosto zbog toga što nisu svjesni opasnosti, a odrasli, prije svega njihovi roditelji, dužni su paziti na sigurnost djece. Nažalost, svakodnevno smo svjedoci da se djeca ne prevoze propisno u automobilima, zaštićena u autosjedalicama, a tome pridonosi i blaga kazna od samo 500 kuna za roditelje, odnosno vozače. Posljedice mogu biti katastrofalne. Srećom, većina roditelja je toga ipak svjesna pa koristi odgovarajuće autosjedalice.

A na pitanje koju autosjedalicu kupiti već tradicionalno odgovor daje Hrvatski autoklub koji je uz svoje partnere iz europskih autoklubova obavio proljetno testiranje dječjih autosjedalica.

Testirano je ukupno 29 dječjih autosjedalica različitih skupina sukladno stupnju tjelesnog razvoja djeteta. Testirane su sjedalice namijenjene najmanjima, tek rođenoj djeci, ali i onoj starijoj, do 36 kilograma teškoj ili visokoj do 150 centimetara. Posebna se pozornost, kao i obično, posvetila kriterijima sigurnosti, jednostavnosti korištenja, ergonomiji i štetnim sastojcima.

Jedva prošla Chicco sjedalica

Testiranje je pokazalo kako ovog puta nema pobjednika jer je čak 21 sjedalica zaslužila ocjenu dobar, što je samo korak do maksimalnog vrlo dobar. Tek tri sjedalice (Joie Every Stage FX, Peg Perego Viaggio 1-2-3 Via, Chicco Youniverse Fix) dobile su srednju ocjenu i zadovoljavaju, s jedva dovoljnom ocjenom završila je jedna (Chicco Cosmos), a četiri kandidata (Avionaut Ultralite + IQ base, Jané Gravity, Concord Ultimax i-Size, Giordani Evolution Isofix) pala su na testiranju i ocijenjena su najgorom mogućom ocjenom - loš.

Uzmu li se u obzir posebni kriteriji, tada dvije sjedalice odskaču kad je riječ o sigurnosti koja je u njihovu slučaju na maksimalnoj razini. Riječ je o sjedalicama istog proizvođača Britax Römera, čiji proizvodi Baby-Safe 2 i-Size i Britax Römer Swingfix i-Size pružaju maksimalnu zaštitu u slučaju sudara.

Na potpuno drugoj strani ljestvice, kad je riječ o sigurnosti, našla su se druga dva proizvoda, Concord Ultimax i-Size za djecu od 40 do 105 centimetra visine ili do otprilike četiri godine i Giordani Evolution Isofix, koja je namijenjena djeci od 9 do 36 kilograma ili od jedne do 12 godina.

Jednostavnost i ergonomija

Ta dva proizvoda upravo zbog lošeg rezultata u ovom kriteriju i ukupno su pala na testiranju Hrvatskog autokluba. Kod oba kandidata problem je u izuzetno visokom riziku od ozljeda pri frontalnom sudaru pa se te dječje autosjedalice jednostavno ne mogu preporučiti. Jasno, to nisu i jedini njihovi nedostaci, ali su oni koji najviše upadaju u oči i potencijalno predstavljaju najveću opasnost za dijete.

U području jednostavnosti korištenja svojom kvalitetom također su se izdvojila dva kandidata, Bébé Confort Rock + Family Fix One i-Size i Maxi-Cosi Rock + Family One i-Size.

Kad je pak riječ o ergonomiji, u prvi je plan iskočio Britax Römer Trifix2 i-Size, koji je u tom segmentu zaslužio dva plusa ili najbolju ocjenu. Prema kriteriju štetnih tvari od kojih su sjedalice izrađene na testu su pale dvije sjedalice – Jané Gravity i Avionaut Ultralite + IQ base, koje se stoga ne preporučuju.

Ovo je 10 najružnijih automobila svih vremena: