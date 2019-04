Ožujak rekordan u 2019., ali tržište novih vozila ipak osjetno pada

Hrvatsko tržište novih automobila u ožujku bilježi rast usporedimo li ga s prva dva mjeseca ove godine, no u usporedbi s prošlogodišnjim rezultatima to je ipak pad - i na mjesečnoj i na godišnjoj razini. U ožujku je, naime, u Hrvatskoj registriran 5041 novi osobni automobil, a od početka godine zabilježeno je 12.139 registracija. U siječnju smo imali 3551 novoregistrirano vozilo, a u veljači njih 3547.

Ožujak je najsnažniji ovogodišnji mjesec, no slabiji je od lanjskog ožujka, kada su registrirana 6293 nova automobila, navodi se u izvještaju Promocije plus. Lani je u prvom tromjesečju na našem tržištu prodano 13.839 novih osobnih automobila. Usporavanje tržišta nije samo hrvatska karakteristika. Iste brige muče većinu europskih tržišta, a - od tržišta do tržišta - većinom su posljedica političkih previranja, promjena u obračunavanju poreza na potpuno električna vozila te borbe da se tržište stabilizira nakon uvođenja WLTP-a, novog protokola testiranja potrošnje vozila koji utječe na visinu poreza u onim državama u kojima se porez obračunava s obzirom na emisiju ugljikova dioksida.

Posljednja stavka, uz opću malodušnost građana, muči i Hrvatsku, a najsnažnije se odrazila na zadnje mjesece u prošloj i prve mjesece u ovoj godini. Rezultat je, dakle, ožujak kao najbolji ovogodišnji mjesec i ipak slabije prvo tromjesečje od lanjskog. Najprodavanija marka automobila u Hrvatskoj i dalje je Volkswagen, a slijede Škoda, Renault, Suzuki i Dacia.

Za nekim od Volkswagenovih modela od početka godine u našoj je zemlji posegnulo 2025 vozača, što za tu njemačku marku znači 16,68-postotni tržišni udio. Zanimljivo, iako je ukupno tržište novih automobila ove godine manje, Volkswagenov je dio tržišnog kolača porastao jer u prvom tromjesečju 2019. prodao je više automobila nego lani, kad ih je u Hrvatsku pristiglo 1778 odnosno 12,85% novoregistriranih u prvom tromjesečju.

Važno je naglasiti, Volkswagen grupu uz VW čine još Audi, Škoda i Seat. Među deset najprodavanijih marki su i Volkswagen i Škoda i Seat, a Audi je na 15. mjestu, kao najbolje rangirana premium marka. Zbrojimo li njihove tržišne udjele u prvom tromjesečju 2019., VW grupacija u Hrvatskoj pokriva čak 33,82 posto tržišta, odnosno malo više od trećine. Najprodavaniji model u Hrvatskoj je Škoda Octavia, koja je od početka godine novoregistrirana u 726 primjeraka. Drugi je Volkswagen Golf s 497 vozila, a treća Suzuki Vitara s 456 primjeraka. U top 5 modela još su VW Tiguan i Renault Clio. Pogledamo li deset najtraženijih modela, podijelili su se između VW-a i Škode s jedne strane te Renaulta i Dacije s druge. Jedini modeli u top 10 koji ne pripadaju jednoj od te dvije grupacije su Suzuki Vitara i SX4.

Ovako izgleda novi Rimčev super automobil C_Two