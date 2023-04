Ozbiljan obiteljski auto razigrane duše i električnog srca

Lijepa riječ i osmijeh otvaraju svaka vrata. Lijepa riječ u ovom su slučaju pozitivne crtice iz prošlosti, s obzirom da novi Volkswagen ID.Buzz gene vuče od proslavljenog Bullija. Osmijeh? Na njega ne treba trošiti riječi, dovoljno je – pogotovo noću - sprijeda pogledati ID.Buzz čije dobroćudno nasmijano lice malo kome nije razvuklo osmijeh. Ovaj model jednostavno tako djeluje na ljude. Smješko, Smjehuljica… Svi nadimci koje je usput pokupio vezuju se uz osmijeh formiran linijama prednjeg kraja i oblikom svjetala. Pun pogodak! Posebno u žuto-bijeloj kombinaciji, poput testnog primjerka.

Uz jasne asocijacije na slavnog pretka, ID.Buzz modernim dizajnom ipak pripada budućnost. Još je to naglašenije pogledamo li pogonski sklop i opremu 471 cm dugačkog vozila. ID.Buzz najveći je član Volkswagenove električne ID obitelji. Litij-ionska baterija nudi energetski kapacitet od 77 kWh (82 kWh bruto) te opskrbljuje elektromotor snage 150 kW (204 KS) smješten u stražnjem dijelu vozila okretnim momentom od 310 Nm iz stanja mirovanja. Snaga se šalje na stražnju osovinu. Potrošnja prema WLTP ciklusu iznosi 20,6 kWh/100 km pa mu je doseg 408 kilometara. U praksi nam je to ipak bilo nešto manje, oko 350 km. Na DC stanici za brzo punjenje baterija se može ponovno napuniti s 5 na 80 % kapaciteta uz najveću snagu punjenja od 170 kW nakon otprilike 30 minuta.

Iako je ovo realno veliko vozilo, najveće temeljeno na modularnoj platformi MEB za električne modele, ID.Buzz odlično se snalazi i u gradskoj vrevi. Zahvaljujući maksimalnom okretnom momentu od 310 Nm reagira žustro, startan je, a nisko mu težište (baterija je ugrađena u podnicu) osigurava neznatno naginjanje bez obzira na 194 centimetra visine. Na okretnost u gradu utjecao je i krug okretanja od samo 11,1 metar. No, duže rute još mu bolje leže.

Putovanje je ugodno, prostora pruža u izobilju (međuosovinski mu je razmak izdašnih 298 cm), a prilagodljivost i zanimljivi detalji oduševit će i velike i male putnike. Ovim potonjima posebno će biti zanimljiva mogućnost spuštanja drugog reda sjedala (klupa uzdužno pomična za 15 cm i preklopiva u omjeru 60:40), čime se – uz policu na preklapanje - otvara ravna podnica pogodna za izležavanje, igranje, crtanje. Naravno, u osnovi je to izvanredan prostor za prtljagu (1121 do 2205 l), no ove druge opcije zvuče zabavnije... Bočna vrata otvaraju se i zatvaraju električno. Uređenje interijera tipično je za električne Volkswagene: čisto, jednostavno, prozračno. Ergonomija je uzorna, funkcije praktično grupirane, informacije lako dostupne. Ručica automatskog mjenjača premještena je na stup upravljača, bliže vozačevoj ruci.

ID.Buzz već je serijski dobro opremljen. Dolazi s potpuno umreženim infotainment sustavom (standardni su 10-inčni zasloni multimedije i digitalnih instrumenata), višenamjenskim kolom upravljača, LED glavnim svjetlima, automatskim klima-uređajem, bežičnim punjenjem mobitela, uređajem za reguliranje brzine te sustavima potpora i upozorenja kao što je Car2X te potporom kočenja u nuždi Front Assist koja uočava i pješake i bicikliste. ID.Buzz je opremljen najnovijim Volkswagenovim softverom koji se aktualizira "over the air", bez odlaska u servis. Putnička izvedba modela ID. Buzz u Hrvatskoj starta s cijenom od 63.745 eura. Testni je raskošno opremljen te stoji 79.788 eura.