Ovo trebate znati prije kupnje auta: Donosimo cijene rezervnih dijelova

Dobar dan, kupio bih aparat za kavu. Cijena aparata mi odgovara, ali ne nalazim podatak o cijeni doza kave koje idu u njega.

- Ne mogu vam to reći. Koliko će vas stajati korištenje uređaja kojeg kupujete saznat ćete tek nakon što ga kupite.

Tako bi otprilike mogao teći razgovor kupca i prodavača u bilo kojoj trgovini koja nudi predmete namijenjene dugotrajnijoj uporabi. Jer sve što nije jednokratno podrazumijeva periodičnu kupnju nečega čime se kupljena stvar dopunjuje ili održava. Kao što se automobilu periodično trebaju mijenjati filtri ulja i zraka te disk pločice, a u slučaju prometne nezgode valja računati i na zamjenu, primjerice, branika, svjetala, zračnih jastuka.

Upravo smo cijene tih dijelova tražili od zastupnika svih automobilskih marki službeno prisutnih na našem tržištu. Reakcije su na naš upit, kao i svake godine, bile šarolike – od gotovo trenutačne dostave traženih cijena do potpunog ignoriranja. U konačnici, velika većina hrvatskih zastupnika dostavila nam je preporučene cijene traženih rezervnih dijelova. Među rijetkima koji su se ove godine oglušili na naš zahtjev ističe se Mitsubishi, jer ista marka ni lani nije dostavila cijene svojih dijelova. Možemo, dakle, pretpostaviti da cijene svojih dijelova smatraju poslovnom tajnom, no to cijene dijelova nisu niti ikako smiju biti.

Kupcu je prodavač dužan pružiti potpunu informaciju o onome što kupuje, a ta potpuna informacija podrazumijeva i troškove održavanja. S obzirom na cijene automobila – te cijene njihovih dijelova – preko nevoljkosti za objavu te informacije još je daleko teže prijeći nego kad se radi o nekom kućanskom aparatu. A njega, poput aparata za kavu s početka priče, sigurno nećete kupiti ako vam ne odgovara i cijena pojedinih doza kave. Zašto biste onda kupili automobil za koji ne znate koliko koštaju dijelovi, koliko ćete na redovnom servisu platiti filtre i diskove? Zašto biste si na vrat natovarili automobil koji poslije nećete moći održavati, pa ćete – vozeći se u neodržavanom automobilu – riskirati i svoj i tuđi život?

Rješenje je ovdje zapravo vrlo jednostavno. Ne kupujte automobil za koji ne znate koliko košta njegovo održavanje! U tablicama koje donosimo možete se informirati o cijenama nekih dijelova za najprodavanije modele svih marki koje su svjesne potrebe da s kupcima svojih vozila otvoreno razgovaraju o svemu, pa tako i o troškovima održavanja automobila. Za neke su automobile dijelovi skuplji, za neke su jeftiniji. To ovisi o ugovorima između pojedinih marki i proizvođača dijelova – jer niti jedan proizvođač automobila ne proizvodi dijelove poput filtra, diskova, zračnih jastuka, već ih svi naručuju od nekoliko proizvođača dijelova. Također, cijena istog dijela može varirati i između više ovlaštenih servisa iste marke, jer zastupnik pojedine marke propisuje preporučenu cijenu, ne i obvezujuću. Stoga se prije ostavljanja automobila u servisu svakako isplati informirati o cijenama u više ovlaštenih servisa.

Iz naših ćete tablica s cijenama također vidjeti da skuplje automobile nije nužno skuplje i održavati. S druge strane, neki u startu povoljniji automobili poslije traže dublje posezanje u džep vlasnika. U osnovi, cijene dijelova obuhvaćenih našim istraživanjem kod svih su marki nešto veće nego prije godinu dana. Kod nekih je poskupljenje tek simbolično, na razini tečajne razlike, kod drugih je značajnije. Neki su modeli u međuvremenu doživjeli smjenu generacija, drugima se nije promijenilo ništa osim cijene dijelova. Neki su dijelovi pojeftinili.

Primjerice, suvozačev zračni jastuk za Citroën C3 ove je godine 1175 kuna jeftiniji nego lani. Stražnje svjetlo za Volvo XC60 pojeftinilo je 1090 kuna, prednji branik za Mercedesovu E-klasu 760 je kuna jeftiniji. Zračnim jastucima za Opel Corsu cijena je pala za više od 2200 kuna. Disk-pločice za Škodu Rapid povoljnije su 216 kuna, a 196 kn manje nego lani treba dati za prednji branik Volkswagen Pola. Razlika, dakle, ima – kako u odnosu na 2017., tako i među pojedinim modelima i markama. Situacija je dovoljno šarolika da svatko može pronaći automobil koji mu odgovara i cijenom i troškovima održavanja. Samo se valja prije kupnje odgovorno informirati.

Rješenje je u korekciji cijena, a ne u šutnji

Mitsubishi je jedina marka čiji nam zastupnik od 2016. nije dostavio cijene rezervnih dijelova, iako smo ih nekoliko puta tražili. Da bi čovjek sam “iskopao” cijene iz ovlaštenog servisa, većinom mu je potreban broj šasije konkretnog automobila. Nije ni to neizvedivo, ali – čemu? Zar ne bi i prodavaču trebalo biti u interesu informirati (potencijalnog) kupca o svim aspektima onoga što prodaje? Ova je situacija tim neshvatljivija vratimo li se na 2016. godinu, zadnju u kojoj je Mitsubishi sudjelovao u našem istraživanju o cijenama rezervnih dijelova. Većina Mitsubishijevih dijelova tada ne da nije bila među najskupljima, već su bili u zlatnoj sredini, neki čak i ispod toga. Neki su, istina, bili skupi. Primjerice, od branika za ASX i Outlander skuplji su bili samo oni za Volvo XC60 i XC90, ali odgovor na to trebala bi biti eventualna korekcija cijena – koja se u ove dvije godine možda i dogodila, ne znamo – a ne šutnja.

Uplatite kasko i raspitajte se za servisne pakete

Uvijek se može dogoditi. Vrijedi to i za kvar i za prometnu nesreću. Vozač koji nije kriv za nezgodu štetu će naplatiti iz police osiguranja vozača koji je nezgodu skrivio. Krivac za nesreću, pak, o svom će trošku morati popraviti vlastiti automobil, osim ako je unaprijed razmišljao o tome da se svašta može dogoditi, pa je uplatio i policu kasko-osiguranja. Tada će mirnije spavati, jer će osiguranje pokriti i štetu na njegovu vozilu. Redovno održavanje vozila trošak je vlasnika, no i tu se – najčešće već pri kupnji automobila – nude različiti servisni paketi koji pokrivaju ili dio ili sve stavke redovnog servisiranja. U pravilu su takvu paketi povoljniji od nasumičnog dolaska u servis, pa se i o njima isplati informirati.

Ovo su groblja dizelaša, 300.000 čeka svoju sudbinu:

Samsungov adut: Galaxy S9 donosi spoj blještavila zaslona i vrhunske kamere