Ovo su najkvalitetniji automobili prema novom izvještaju TÜV-a

Gotovo 18 posto od 9,6 milijuna pregledanih vozila u Njemačkoj imalo je značajne ili opasne nedostatke, dok je najbolje rezultate ponovno imao Mercedes GLC. Pokazalo je to novo godišnje izvješće o kvaliteti vozila njemačke stručne organizacije TÜV.

Kao i prethodne dvije godine, ukupni je pobjednik Mercedes GLC. Stopa značajnih kvarova u SUV-ovima starima od dvije do tri godine iznosi 1,5 posto. Ovo je najniža vrijednost od svih ispitanih automobila. Na drugom i trećem mjestu slijede Mercedes B-klasa (1,9 posto kvarova) i Volkswagen T-Roc (2,0 posto).

U ostalim dobnim skupinama Audi Q2 (2,1 posto) pobjeđuje u kategoriji od četiri do pet godina starosti, a Porsche 911 (3,3 posto) među onima od šest do sedam godina. Među starijim vozilima od osam do devet godina Audi TT je na vrhu. U dobi od deset do jedanaest godina to je 12,5 posto.

U ocjeni po klasama vozila, Opel Karl (3,4 posto) pobijedio je u klasi mikrovozila. Kad je riječ o malim automobilima, ispred svih je Audi A1 (2,9 posto), u kompaktnoj klasi Mercedes A-klasa (2,5 posto), u srednjoj klasi C-klasa (2,5 posto) i u kombijima Mercedes Mercedes B-klase.

Najlošiji u klasi mikrovozila bio je Hyundai i10 (6,5 posto), u klasi malih automobila Seat Ibiza (5,4 posto), u kompaktnoj klasi Dacia Logan (10,4 posto), u srednjoj klasi Ford Mondeo (6,8 posto), kod SUV-ova Dacia Duster (11,4 posto) te kod kombi vozila Ford Galaxy sa stopom kvarova od 7,5 posto.

