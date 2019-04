Ovo rješenje pomaže vozačima i pješacima, ali ga ima jako malo gradova u Hrvatskoj

Brojači vremena discipliniraju vozače

Poznato turističko mjesto, pitoreskni Samobor, još od 2012. koristi brojače vremena na semaforima. Iako je lani došlo do promjene prometne regulacije u samom središtu grada, uske prometnice nisu dopuštale istovremeni promet u oba smjera. Stoga je taj dio već dugi niz godina semaforiziran, a s obzirom na to da je crveno svjetlo trajalo od 120 do 140 sekundi, ovisno o tome je li bila riječ o dnevnom ili noćnom režimu, događalo se da vozači koji nisu iz Samobora pomisle kako semafor ne radi pa je svakodnevna pojava bila prolaženje kroz crveno svjetlo. Ugradnjom brojača vremena, taj se trend promijenio i vozači su postali discipliniraniji.

– Pozitivno je svakako da su mnogi vozači koji bi se približavali semaforu te vidjeli da im preostaje tek nekoliko sekundi zelenog svjetla, maknuli nogu s papučice gasa i usporili. Zaustavili bi se bez naglog kočenja. Također, vozači su bili budniji čekajući zeleno svjetlo te bi odmah nakon paljenja kretali – napominje Slavko Inić, savjetnik za promet i ceste u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti Grada Samobora. Iako na području Samobora radi još nekoliko semafora s brojačima vremena, s obzirom na to da se nalaze na državnim cestama, oni nisu pod ingerencijom Grada, već Hrvatskih cesta.