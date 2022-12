Ovo je prava istina o start/stop sustavima na automobilima: Mnoge vozače nervira, no ima velikih prednosti

Stop/start sustavi su se u automobile masovno počeli ugrađivati dolaskom Euro V ekološke norme 2009. godine. Radi se o sustavu koji automatski gasi motor automobila pri zaustavljanju i ubacivanju u prazni hod mjenjača. Primjerice, u gradskoj vožnji kod stajanja na semaforu ili na sličnim mjestima, vozilo se samo gasi i ne troši gorivo te ne emitira štetne plinove. U isto vrijeme svi drugi električni sustavi u automobilu nastavljaju s radom. Napredne verzije, uglavnom blagi hibridi i hibridi, gase motor kada se vozilo kreće određenom brzinom, pri čemu se opet ne troši gorivo i ne emitiraju štetni plinovi. Primjerice, kada vozilo samo može održavati brzinu, na manjoj ili većoj nizbrdici, motor se gasi. Start/stop sustav je, dakle, koristan prije svega za ispuštanje manje CO 2 i drugih štetnih plinova u atmosferu te, dakako, zbog uštede goriva.

No, mnogi vozači, pogotovo oni koji su tek nedavno kupili novi automobil ili rabljeni do desetak godina starosti koji ima ugrađen start/stop sustav, u najmanju ruku su skeptični prema njemu. Iritira ih što se auto stalno gasi i pali te pri svakoj vožnji traže tipku u automobilu kako bi isključili rad tog sustava. Neki idu i toliko daleko i tvrde da start/stop sustav šteti motoru i drugim komponentama automobila te da je svrsishodnost upitna, odnosno da su mane izraženije od štednje goriva. Još kad vide koliko stoji poseban AGM akumulator koji je potreban za automobile sa start/stop sustavom zbog većih energetskih potreba...

Prije svega, ideja da automobil ne radi u praznom hodu tijekom gužvi i čekanja na semaforu ne čini se loša. Na nju u ovoj situaciji, kada cijene goriva odlaze u nebo, pomišljaju i vozači čiji auto nema start/stop sustav. No, njima nije preporučljivo da stalno pale i gase motor automobila, pogotovo ako je motor hladan. Nećete uštedjeti mnogo (osim ako se nalazite u situaciji kada vidite da ćete stajati više od nekoliko minuta), a često paljenje i gašenje ima negativan utjecaj na trajnost akumulatora. Osim toga, ugasit će se i svi drugi sustavi, poput hlađenja i grijanja, a možebitno i svjetala, s čime radi sigurnosti treba biti posebno oprezan.

S druge strane, automobil koji je opremljen start/stop sustavom opremljen je boljim i skupljim akumulatorom (od 1000 kuna naviše). Start/stop sustavom upravlja posebno računalo u automobilu uz pomoć senzora baterije i neće intervenirati kada je motor hladan, već će održavati motor u radu dok ne postigne optimalnu temperaturu. U tom slučaju na instrumentnoj ploči pojavit će se crveni simbol start/stop sustava, što znači da sustav ne isključuje motor. Kada se postigne radna temperatura, uključit će se i start/stop sustav.

Standardno to kod auta s ručnim mjenjačem izgleda tako da će se motor ugasiti kada se ručica mjenjača postavi u neutralan položaj i otpusti papučica kvačila. Ponovno se uključuje u milisekundama kad se opet pritisne kvačilo. Kod automobila s automatskim mjenjačem motor se gasi nakon snažnijeg pritiska papučice kočnice, a ponovno se pali kad se otpusti papučica kočnice.

Prema navodima proizvođača, u gradskoj vožnji s čestim stajanjima u koloni može uštedjeti do 10% pa čak i 15% goriva u ekstremnim gradskim gužvama, kada bi inače većinu vremena bili u praznom hodu. U praksi je to ipak manje, prema istraživanju jedne američke tvrtke, ovisno o uvjetima vožnje može uštedjeti 4 do 9% goriva. Isto istraživanje tvrdi i da se isplati svako gašenje motora dulje od sedam sekundi. I ne morate se bojati da će motor, alternator, akumulator i druge komponente automobila zbog toga patiti jer su današnji automobili sa start/stop sustavom rađeni da bi sve to izdržali. Alternator, primjerice, može izdržati stotine tisuća paljenja, a akumulator je za takve automobile dvostruko skuplji od običnog. Dakako, zbog svih tih prilagodbi tehnologije kojom se gasi motor, a svi ostali sustavi poput klimatizacije ostaju upaljeni raste i cijena automobila. No to je cijena ekologije, ali – vozite li se često u gužvi – vratit ćete uloženo uštedom goriva.