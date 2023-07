Osvježeni Volkswagenov SUV B-segmenta T-Cross

Volkswagen je predstavio redizajniranu verziju svog B-SUV modela T-Cross.

Vozilo ima osvježeni dizajn, proširenu serijsku opremu, nove tehničke značajke kao i novo koncipiranu unutrašnjost s boljim materijalima. T-Cross je u samo četiri godine zauzeo vodeće mjesto među kompaktnim SUV vozilima: otprilike se 1,2 milijuna ljudi već odlučilo za ovo svestrano Volkswagen vozilo. Uz prosječno 300.000 proizvedenih vozila godišnje, model T-Cross, koji se izvan Europe prodaje kao Tacqua i Taigun, pripada najuspješnijim VW modelima diljem svijeta.

T-Cross je vrlo popularan i u Hrvatskoj, gdje je prošle godine bio sedmi najprodavaniji model novih automobila s 958 registracija, dok je u prvih šest mjeseci 2023. na osmom mjestu, ali već s 837 registracija.

Izvana je T-Cross odmah prepoznatljiv po novodizajniranom prednjem i stražnjem kraju vozila. U njega su integrirana nova LED glavna svjetla i LED svjetla za dnevnu vožnju te LED stražnja svjetla. Volkswagen je također u potpunosti iznova razvio „IQ.LIGHT matrix LED glavna svjetla” koja su po prvi put u ponudi za mode T-Cross. Tri nove, svježe boje obogaćuju ponudu: uni "Grape žuta” (svijetla, sportska žuta), "Clear plava metalik” (svijetloplava) i "Kings crvena metalik” (svijetlocrvena).

Središnji element u unutrašnjosti novog T-Cross-a je odvojeni infotainment zaslon. Dijagonala serijskog zaslona osjetljivog na dodir je 20,3 cm (8,0 inča); u vrhunskoj verziji radi se o zaslonu s dijagonalom ekrana od 23,4 cm (9,2 inča). Osim toga, sve verzije sada su serijski opremljene digitalnim instrumentima.

T-Cross se i dalje odlikuje svojim sofisticiranim rukovanjem, dobro izbalansiranim prostorom za do pet osoba, stražnjim sjedalom koje se može pomicati za 140 mm i maksimalno varijabilnim prostorom za utovar. Ako su sva sjedala zauzeta, T-Cross pruža prtljažnik obujma od 385 do 455 litara natovaren do visine stražnjeg sjedala. Ako se stražnje sjedalo (djeljivo u omjeru 60:40) preklopi, stvara se ravni utovarni prostor s do 1281 litrom prostora za pohranu (utovareno do visine naslona prednjih sjedala).

Na naše tržište dolazi u prvom kvartalu 2024., a unatoč sveobuhvatnoj nadogradnji, novi model T-Cross nudit će se po vrlo atraktivnoj osnovnoj cijeni, kažu u Volkswagenu.