Osvježeni Renault Twingo: novi motori, multimedija i bolja aerodinamika

Renault je predstavio osvježenu verziju treće generacije Twinga, četiri i pol godine nakon što je stigao na tržište, a premijerno će ga izložiti na ženevskom salonu automobila u ožujku.

Najmanji Renaultov model, koji je brat blizanac Smart ForFoura s kojim se proizvodi u istoj tvornici u Novom Mestu, nije bitno dizajnerski izmijenjen, već su promjene u vanjskom izgledu kozmetičke. Ponešto su drugačiji prednji branik i maska, a novost su i dnevna LED svjetla koja stižu u standardnoj opremi. Svjetla i odbojnik blago su izmijenjeni i straga. Na lijevom je boku, pak, novost usisnik zraka za bolje hlađenje motora smještenog straga, ispod podnice prtljažnika.

U unutrašnjosti je novost novi 7-inčni zaslon poboljšanog multimedijskog sustava, koji podržava spajanje s Android Auto i Apple CarPlay sustavima, dok su sada na središnjoj konzoli dva USB priključka. Novost su i dvije nove boje – Mango žuta i Quartz bijela.

Manje su izmjene napravljene i u aerodinamici vozila, kako bi otpor zraka, koji je pri većim brzinama bio boljka dosadašnjeg modela, bio manji. Zbog toga je novi Twingo deset milimetara niži, a manji otpor zraka dobiven je i ulazima za zrak na prednjem odbojniku.

I ispod poklopca motora ima promjena, a motori su prilagođeni 6D ekološkom standardu. Jednolitreni SCe atmosferski motor umjesto dosadašnjih 70 konjskih snaga nudi dvije verzije – s 65 i 75 KS te 95 Nm okretnog momenta. Twingo će biti dostupan i uz dorađeni 0,9 TCe koji sada razvija 93 KS i 135 Nm. Standardno stiže s 5-stupanjskim ručnim mjenjačem, a najsnažnija izvedba s 93 konja dostupna je i uz EDC automatizirani mjenjač s dvije spojke. Snaga se, dakako, kao i u dosadašnjem modelu, prenosi na stražnje kotače. Twingo je dug 361,4 cm, širok 164,6 cm i visok 154,4 cm, a prtljažnik mu je i dalje obujma 174 litre. Obaranjem stražnje klupe prtljažni se prostor može proširiti do 980 litara (do krova). Međuosovinski razmak novog Renault Twinga iznosi 249,2 cm. Masa mu je od 914 do 999 kg. U gradskoj je vožnji Twingova velika prednost i dalje mali krug okretanja. Iznosi samo 8,75 metara.

