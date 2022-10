Osvježena Mercedes-Benz A-klasa uz benzinske blage hibride i kao plug-in hibrid sa 218 KS

Mercedes je redizajnirao svoj najmanji model A-klasu, koja ostaje dostupna u hatchback i sedan verziji. Njemački premium kompakt sada je još mišićaviji i sportskiji, sprijeda dominira poklopac motora koji se naginje prema naprijed s dva snažna izbočenja i strmim 'nosom morskog psa' te redizajnirana rešetka hladnjaka sa zvjezdastim uzorkom.



Sportski karakter naglašen kotačima s četiri dodatna dizajna naplataka u veličinama do 19 inča, uključujući opcijske kotače od lake legure visokog sjaja obojene crnom bojom i s rubom naplatka visokog sjaja za liniju AMG. Novi stražnji difuzor i standardna LED stražnja svjetla osiguravaju privlačan izgled i danju i noću.

U unutrašnjosti su standardni 7-inčnim i 10,25-inčnim zasloni, dok uz doplatu stižu dva zaslona od 10,25 inča. Revidirani upravljač standardno dolazi u nappa koži, kompaktan je i odgovara visokotehnološkom karakteru redizajnirane središnje konzole.

Ponuda benzinskih motora elektrificirana je u cijelosti i uključuje četiricilindarske motore sa 7- ili 8-stupanjskim DCT automatskim mjenjačem kao standardnom opremom. Kao blagi hibridi, opremljeni su dodatnim električnim sustavom od 48 volti, koji podržava agilnost pri pokretanju s 10 kW više snage.



Novi starter-generator s remenskim pogonom (RSG) osjetno poboljšava udobnost i iskustvo vožnje za kupce nove A-klase. Tijekom pokretanja, na primjer, RSG osigurava niže vibracije i tiši start od konvencionalnih startera. Osim toga, omogućuje 'jedrenje' s isključenim motorom s unutarnjim izgaranjem tijekom ravnomjernog krstarenja. Tijekom kočenja i vožnje, RSG se obnavlja i tako opskrbljuje 12-voltnu mrežu u vozilu i 48-voltnu bateriju. Tako stvorena energija može se koristiti tijekom procesa ubrzanja za podršku motoru s unutarnjim izgaranjem.



No, Mercedes u A-klasi nudi i plug-in hibridni pogon. Temelji se na 1,33-litrenom benzincu sa 163 KS koji uz pomoć elektromotora snage 109 KS daje ukupno 218 KS i 450 Nm okretnog momenta. Uz bateriju kapaciteta 15,6 kWh električni domet je od 70 do 81 km, a potrošnja na 100 km od 0,8 do 1,1 l/100 km, kad je baterija puna.

Benzinci dolaze sa snagom od 136 KS do 224 KS, a dizelaši uz 2,0-litreni motor od 116 do 190 KS.

Dakako, tu su i AMG modeli - A 35 4MATIC u hatchback i limuzinskoj varijanti s 306 KS te A 45 S 4MATIC+ samo kao hatchback s 421 KS i 500 Nm, koji do stotke stiže za samo 3,9 s i juri do 270 km/h.