Oprez! Automobil krade vaše podatke

Multimedijski sustavi sve su bitniji dijelovi modernih automobila. Bez infotainment sustava koji nudi zabavne sadržaje, poput povezivanja s našim pametnim telefonom i korištenja svih sadržaja s našeg mobitela - od poziva, poruka i dopisivanja putem brojnih aplikacija, slušanja glazbe pa do navigacije - današnji novi automobili se ni u najmanjim segmentima praktički ne prodaju. Osim toga, već su i sami moderni auti puni digitalne tehnologije koja bilježi podatke o vožnji, ali i o drugim radnjama koje vozač i putnici rade u automobilu. Rijetki su vozači toga uopće svjesni. Naviknuli smo se da naši pametni telefoni, a još više Google ili društvene mreže poput Facebooka, znaju sve o nama, našem kretanju i navikama, ali da to zna i pamti naš automobil ili automobil kojeg smo samo unajmili, još nam nije u kolektivnoj svijesti. Razlog je vjerojatno što je prosječna starost našeg voznog parka oko 13 godina, što znači da velika većina Hrvata još uvijek vozi aute koji nisu opremljeni najmodernijim infotainment sustavima, ali i to će se promijeniti. Dakle, svi koji prodaju svoje pametne telefone ili ih ustupaju nekome na korištenje, vratit će telefon na tvorničke postavke. Time će se u telefonu izbrisati svi naknadno uneseni podaci te će korisnik zaštititi svoje osobne podatke.

A što je s automobilom? Brišu li vozači prilikom prodaje automobila ili kod vraćanja unajmljenog ili leasing automobila sve podatke s digitalnog sustava vozila? Trebali biste razmisliti o tome, jer vaš moderan automobil zna o vama više nego što mislite.

Primjerice, zabilježeno je svako spajanje Bluetooth vezom vašeg pametnog telefona i uređaja u automobilu, kako biste legalno mogli razgovarati tijekom vožnje. Prilikom spajanja uređaj u autu pita može li preuzeti vaš imenik i može li pristupiti vašim porukama. Ako ste se, pak, spojili putem aplikacije Android Auto ili Apple CarPlay, ima pristup i širim podacima poput kontakata, e-pošte, zapisa o povijesti poziva, fotografija, tekstualnih poruka...

Treba imati na umu da i infotainment sustavi modenih automobila pohranjuju osobne podatke o korisnicima - lokacije, rute vožnji, način vožnje, telefonske razgovore, koliko se putnika vozilo u automobilu, wi-fi lozinke. Čak i u automobilima u kojima se ne koristi navigacija (kupac nije doplatio tu opciju, a proizvođačima je skuplje posebno izrađivati svaki auto prema kupljenoj opremi, već ugrađuju navigaciju u sve aute, a omogućuju je onima koji plate), u računalu ostaju pohranjene sve rute kojima su ti automobili vozili. Ti podaci se, doduše, ne mogu lako pronaći, ali računalni stručnjaci će ih bez problema “skinuti”. A oni u kompjuteru automobila mogu pronaći još štošta, poput podataka koliko puta se uključio ESP sustav i drugi sustavi sigurnosne elektronike, koliko je bilo putnika u automobilu u pojedinoj vožnji, kojom brzinom se vozilo kretalo, primjerice, u trenutku prometne nesreće. Takvi i slični podaci mogu biti bitni za kriminalističku forenziku, primjerice, kod rasvjetljavanja potencijalnih kaznenih djela, ali i za utvrđivanje činjenica kod prometnih nesreća.

Upravo je zaštita podataka jedan od glavnih argumenata protiv uvođenja GPS naplate cestarine, jer bi podatke upravo zahvaljujući takvim GPS uređajima u svakom automobilu netko mogao zloupotrijebiti. Važno je znati da automobil pohranjuje i čuva mnogo podataka. One koje ne želite dijeliti s drugima - izbrišite.