Opel Rocks Electric: Dvosjed smiju voziti 15-godišnjaci i stoji 9990 eura

U Hrvatsku je stigao Opel Rocks Electric, najneobičniji ovogodišnji novitet na tržištu vozila. Kažemo vozila, jer Rocks Electric nije automobil iako ima karakteristike osobnog automobila, već spada u kategoriju L6, odnosno skupinu lakih četverocikla. Posebnost je što je za vožnju te kategorije potrebno položiti AM kategoriju za mopede, a minimalna dob je 15 godina. To znači da Rocks Electric mogu voziti i srednjoškolci.

Opel ga opisuje kao svoje prvo SUM (Sustainable Urban Mobility), odnosno vozilo održive urbane mobilnosti, kao ulazni model električnog vozila koji odgovara na trenutačne zahtjeve mobilnosti sa zaštitom od vjetra i kiše.

Vozilo je to, dakle, koje nalikuje na male automobile poput Smarta, spada u kategoriju mopeda i na tržištu konkurira skuterima. Nije to prvo takvo vozilo koje se pojavilo na cestama, još je prije deset godina Renault predstavio svoj električni četverocikl Twizzy koji je popularan u velikim gradovima, a i Rocks Electric već je dobio i blizance iz Stellantis grupe – Citroën Ami i Fiat Topolino.

Novi Opel Rocks Electric je dvosjed s dužinom od 2,41 metara i širinom od 1,39 m te masom od 471 kg.

Rocks Electric nudi doseg do 75 km prema WLTP-u, a najveća brzina jest 45 km/h. Zbog toga je idealan za svakodnevni gradski promet – ne samo za mlade vozače već i za one koji žele putovati od doma do gradskog središta bez lokalnih emisija ispušnih plinova i bez dugotrajnog traženja mjesta za parkiranje na odredištu.

Baterija od 5,5 kWh u potpunosti se puni za približno 3,5 sata iz svake standardne utičnice u kućanstvu. Tri metra dug kabel jednostavno se izvlači iz suvozačevih vrata kada je potreban, a nudi se i adapter za punjenje na brzim javnim punionicama.

Zgodno, suvozačeva vrata otvaraju se zakretanjem prema naprijed kao i inače, dok se vozačeva vrata zakreću unatrag, u suprotnom smjeru. Unutra, dva sjedala pomaknuta su jedno u odnosu na drugo tako da suvozač ima komforan prostor za noge, a vozač može pomicati sjedalo naprijed, odnosno natrag.

Budući da Rocks Electric nema prtljažnik, prostranost za vozača i suvozača vrlo je solidna, pa čak pogodna i za više od 1,90 m. No, nudi zapremninu prostora za prtljagu do 63 litre u suvozačevom prostoru za noge kao i pametnu kuku za torbu za kupovinu XXL veličine.

Rocks Electric je dostupan u tri razine opreme: kao Opel Rocks Electric, Opel Rocks Electric "Klub" i Opel Rocks Electric "TeKno". Početna cijena je 9990 eura, odnosno 10.740 za druge dvije verzije.

Dostupna je i dostavna verzija koja nema suvozačko sjedalo, već spremnik za prtljagu od 400 litara, što bi moglo biti zanimljiva gradskim kurirskim službama i za dostavu hrane. Cijena je 10.290 eura.