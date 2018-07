Opel Combo brat je blizanac malih kombi dostavnjaka iz PSA grupacije

Novi Combo, brat blizanac malih kombi dostavnjaka iz PSA grupacije - Citroen Berlinga i Peugeot Riftera - nudi na izbor veliku ponudu varijanti, uključujući kraću verziju od 4,4 m, dugu verziju od 4,75 m, obje s dva ili tri prednja sjedala, a u ponudi će, dakako, biti i prostrani peterosjed s putničkom kabinom. Putnički Combo prostran je i praktičan obiteljski automobil.

Dugačak je 440 centimetara, s međuosovinskim razmakom od 278,5 cm, nosivošću do 1000 kg i zapremninom prtljažnog prostora od 3,3 do 3,8 m3. U ponudi će biti i XL varijanta dugačka 475 cm. Zapremnina prtljažnika XL varijante jest 4,4 m3, a u njega se može smjestiti i radna oprema dužine do 344 cm.

Combo je sada mnogo moderniji pa se između ostalog nudi s multimedijskim sustavom s dodirnim zaslonom dijagonale 20,3 cm, grijanim upravljačem, grijanim prednjim sjedalima i dvozonskom klimatizacijom.

Uz to, novi Combo dolazi s još više inovativnih tehnologija i do 19 pomoćnih sustava, kao i IntelliGrip sustavom elektroničke kontrole držanja podloge za blaže makadamske terene.

