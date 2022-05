Oglasio se Mate Rimac: Nije istina da Hyundai prekida suradnju

Mate Rimac demantirao je nagađanja da Hyundai prekida projekte s Rimac grupom. Naime, na svom Facebook profilu danas je poručio kako je i Hyundai poručio da do toga neće doći.

- Hyundai je komentirao članak s lažnim vijestima koji kaže da Rimac i Hyundai završavaju suradnju zbog suradnje Porsche-Rimac. I Hyundai i Rimac su rekli da to nije istina, no mediji i dalje pišu o tome. Pa, to govori više o medijima nego o bilo čemu drugom - naveo je Mate Rimac.

Podsjetimo, početkom svibnja proširila se informacija da Hyundai Motor prekida suradnju na projektima s Rimac grupom nakon što je hrvatski proizvođač produbio veze s Porscheom.

Rimac je ranije zanijekao da je Porscheov pojačan utjecaj unutar tvrtke izazvao razdor s Hyundaijem.

- Hyundai je pružao podršku u transformaciji korporacije tijekom posljednjih 12 mjeseci – zajedno s izdvajanjem Rimac know-how-a i povezivanjem s Bugattijem pod potpuno novom tvrtkom Bugatti Rimac - kazali su u Rimac Automobilima.