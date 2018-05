Odabrali smo: ovo su najbolji hibridni i električni automobili na tržištu rabljenih

Zadnjih nekoliko tjedana mnogo se bruji oko električnih i hibridnih modela. Ako ste bili te sreće da raspolažete dovoljno velikim budžetom, te ako ste bili dovoljno brzi, uspjeli ste se među prvima prijaviti za poticaje koje je raspisao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Podsjetimo, kupnju električnog automobila sufinanciraju s 80.000 kn, kupnju plug-in hibridnih automobila s 40.000 kn, zatim daju 20.000 kn za kupnju električnih skutera, motocikala i četverocikala na struju te 5000 kn za električne bicikle. Naravno, riječ je o maksimalnom iznosu, koji ne smije prelaziti 40% prodajne cijene vozila. Nećemo sada ulaziti u to koliko je dobro natječaj pripremljen, ali znajmo da se potiče kupnja samo novih vozila, koja do sada nisu bila u prometu.

No, mi smo istražili kakva je ponuda vozila koja su već na cesti, koja su vozila ili voze kako domaćim tako i stranim prometnicama. Dakako, kao vodič nam je poslužio naš najveći oglasnik koji pokriva i tematiku vozila – Njuskalo.hr.

Iskreno, prije nego što smo otvorili stranice Njuškala nismo očekivali da ćemo dobiti rezultate od četrdesetak hibridnih i još nešto više od dvadesetak električnih modela. Mislili smo da je ponuda manja, a iznenadio nas je i spektar vozila koja se nude na prodaju. Očekivali smo da će najbrojniji pojedinačni model biti i najpoznatiji hibrid, Toyota Prius, no zamijetili smo tek dva primjerka, uz jedan oglas za one karambolirane, najvjerojatnije jedne zagrebačke taksi službe. Jedan Prius je iz 2007., sa 155 tisuća kilometara, te stoji gotovo 44 tisuće kuna, dok je drugi iz 2013. (sa 130 tisuća kilometara) i za njega traže gotovo 110 tisuća kuna. Govorimo li o Toyoti, tu su i još dva Aurisa u hatchback izdanju te jedan karavan. Cijene se kreću od 70-ak tisuća kuna za izvedbu iz 2011. sa 155 tisuća kilometara, više od 95 tisuća kuna uz isto toliko tisuća prevaljenih kilometara za model iz 2013. do gotovo 108 tisuća kuna za karavansko izdanje iz 2014., ali sa 150 tisuća prevaljenih kilometara.

Jedan je od razloga zašto nema više Toyotinih hibrida u oglasniku – a znamo da ih ima daleko najviše na našim prometnicama, počevši od Yarisa, čiji smo tek jedan primjerak iz 2013. sa 120 tisuća kilometara i cijenom od 82.900 kuna pronašli na Njuškalu – to što su njihovi vlasnici toliko zadovoljni njima da ih ne namjeravaju prodati. Koliko god se to ovako činilo kao nešto što izgovaraju prodavači Toyote, uistinu je tako. Spomenimo da je Toyota samo lani na hrvatskom tržištu imala 445 registracija novih hibridnih modela, a pored njih svi ostali hibridi lani su došli do brojke od svega 57 vozila! Tu je bilo devet Audija, po osam Suzukija i Porschea, po sedam Lexusa i Kija... Godinu prije od 332 hibrida, njih 286 imalo je Toyotin logo.

Krenimo dalje. Pregled ponude hibridnih modela na Njuškalu jasno pokazuje da su tu i neka vozila iz uvoza, odnosno unosa, a nakon Toyote, ima najviše BMW-a. I to po dva primjerka serije 7 i serije 5, jedna serija 2 Active Tourer te jedan i8. Zadnje spomenuti iz 2015. s 21 tisućom prevaljenih kilometara ujedno je i najskuplji – 665.171 kn, te se trenutačno nalazi u Sloveniji, ali na navedenu cijenu nema troškova uvoza/unosa. Za seriju 7 potrebno je izdvojiti 327, odnosno 371 tisuću kuna, a s prevaljenih 123 odnosno 126 tisuća kilometara.

Pored Aurisa, najbrojniji hibrid na Njuškalu je Hondin Insight. Sva tri ponuđena primjerka su iz 2009., od 82 do 114 tisuća kilometara i cijenom od 56 do 61 tisuće kuna. Gotovo 200.000 km ima hibridni Civic iz 2008., za koji traže 44.546 kuna.

Težite li za luksuznim hibridom, pronašli smo Porsche Panameru S e-hybrid iz 2013., s 49.500 km te cijenom od 609.812 kn, a jedna godinu starija s 98.000 km stoji 475 tisuća kuna. Nude se i hibridne verzije Fordovih modela Fusion i Mondeo, prvi iz 2010, a drugi iz 2016., s 90 odnosno 17 tisuća kilometara i to za 102, odnosno 182 tisuće kuna. Možete birati i između tri Lexusova primjerka RX400h, jedan iz 2009. i dva iz 2009., s 260, odnosno 199 i 250 tisuća kilometara i cijenama od 74, 119 i 89 tisuća kuna. Tu je i jedan NX 300h iz 2016., sa svega tri tisuće kilometara, ali i cijenom od 446 tisuća kuna. Pronašli smo i Mercedes (C300h i GLE 500h), Mitsubishi Outlader PHEV, VW Golf GTE te Peugeot 3008 i 508 s Hybrid4 tehnologijom.

