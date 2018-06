Od praseta do Porschea - 5 stvari koje možda niste znali o Harley-Davidsonu

Harley-Davidson jedan je od najslavnijih proizvođača motocikala svih vremena, ikona SAD-a i bikerske kulture. Iako je gotovo svatko čuo za njih, postoje mnoge zanimljive informacije koje nisu baš svima poznate, a mi donosimo neke od njih.

1. Proizvodili i bicikle

Početkom 20. stoljeća mnogi su se proizvođači motocikala okušali u proizvodnji bicikala. Harley-Davidson ih je proizvodio od 1916. do 1921. godine. Na tržištu koje je bilo dosta zasićeno Harley se isticao zbog dva razloga - njihovi motocikli bili su odlično izrađeni, tada možda i najbolji na tržištu, ali u isto vrijeme zbog toga su bili i među najskupljima. Mnogi nisu bili spremni izdvojiti toliko novca za bicikl pa se Harley posvetio onome što im najbolje ide - motociklima.

2. Služili u 1. svjetskom ratu

Tijekom 1. svjetskog rata mnoge vojske prvi su put upotrijebile motocikle. Britanci su navodno bili prvi s Triumphovim Modelom H, a američka vojska potom je naručila čak 15.000 Harleya. Bio je to pravi blagoslov za tvrtku koji je njihove motocikle predstavio još većem broju ljudi.

3. Tajna nadimka

Popularni naziv za Harleye u SAD-u je "hog", što se na hrvatski može prevesti kao krmak ili prase. Lako je pomisliti da je to povezano s impozantnim zvukom ili izgledom slavnih motocikala, no nadimak je nastao zahvaljujući tome što je član Harleyeva trkaćeg tima Ray Weishaar imao prasence koje je postalo i maskota tima. Weishaar je čak fotografiran 1920. godine kada je malenom prasetu nakon velike pobjede dao piti Coca-Cole.

4. Proizvedeno u Japanu

Iako je Harley-Davidson jedna od ikona američke industrije, ne proizvode se samo u SAD-u. Izmještanje proizvodnje na Daleki istok danas nije ništa neuobičajeno, no Harley je to učinio još 1935. godine, kada su japanskoj tvrtki Sankyo dali licencu za proizvodnju motocikala za tamošnje tržište. Navodno je upravo taj dogovor spasio Harley u tim teškim vremenima Depresije. Japanska proizvodnja prodana je tvrtki Showa 1950. godine, a okončana je 1959., no Showa još uvijek proizvodi dijelove za Harley-Davidson.

5. Suradnja s Porscheom

Sredinom sedamdesetih Harley je započeo projekt sportskog touring motocikla. Nova je imala kompaktan tekućinom hlađeni motor zapremnine 800 cm3 koji je dizajnirao nitko drugi nego slavna automobilska tvrtka Porsche. Međutim, tadašnji vlasnik Harleya AMF odlučio je rezati troškove, pa je i projekt Nova, u koji je navodno bilo uloženo čak 9 milijuna dolara, odbačen.