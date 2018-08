Od običnih motora stvaramo unikate

Danas, ovisno o tome što volite i s koliko novca raspolažete, možete kupiti bilo kakav motocikl na svijetu u kojem ćete uživati dok ga vozite, ali svi su ti motocikli više ili manje isti. Izdvojite za njega velik novac, a u gradu su još najmanje dva ili tri identična. Zato su motocikli koje mi preradimo i dotjeramo jedinstveni i unikatni i sa sigurnošću mogu reći da ne postoje dva ista prerađena motocikla ne samo u Hrvatskoj, nego u svijetu, kaže nam vlasnik radionice CPR Custom Garage Ivan Vukoja.

Dodaje da je od malih nogu volio motocikle i da je to bila ljubav na prvi pogled koja traje i danas te se sve više rasplamsava. Prije otprilike dvije godine poželio je tu ljubav pokazati i na neki drugi način pa je, osim što je nastavio obavljati razne servise i popravke na motociklima, odlučio pokrenuti projekt prepravaka motocikala.

– To je nešto što me veseli i ispunjava. Posebno sam zadovoljan kada vidim završni proizvod nakon tjedana truda i rada. Ponosan sam zato što su i sami vlasnici motocikala zadovoljni pa tako dosad nisam imao nijednog vlasnika koji je bio nezadovoljan prerađenim motociklom. Njihovo zadovoljstvo jedan je od razloga koji me tjera na još veći trud i rad – ističe Vukoja.

A, kako i ne bi bili zadovoljni kada im od motocikla koji su dovezli u radionicu ostane isti samo serijski broj i registracija. Sve je drugo drukčije, ljepše i sređenije. Motocikli nakon prerade u radionici CPR dobivaju jedan sasvim novi i drukčiji izgled. Kaže da je učio, ali i da je to zanimanje koje od čovjeka traži usavršavanje cijeloga života. Uz to vrlo je važno imati u sebi i tu, mogli bismo reći, umjetničku crtu da bi se svi ti novi dijelovi motocikala uklopili u jednu cjelinu. Kada je riječ o vrstama motocikala koji se mogu preraditi, kaže da nema pravila i da se bilo koji od njih može dodatno urediti. Ipak, on osobno najviše voli raditi s čoperima koji mu, prema njegovim riječima, nekako najviše leže. Pri tome, ako se njega pita i ostavlja na izbor, on najviše preferira tzv. military look. Taj vojni izgled zanimljiv mu je zbog prilagođenih vojnih detalja poput čepova kanistara, snajperskih nišana i sličnog. Svi se oni, uz puno mašte i truda, savršeno uklope i jurilicama na dva kotača daju sasvim drugi izgled.

– Nije problem ni ostalo, ali taj vojni izgled nekako mi najviše leži. Tu sam se osobno pronašao. Ipak, nije problem odraditi ni bilo što drugo. Treba znati što se želi, pronaći dijelove, a onda sve to i primijeniti na samome motociklu. Zvuči jednostavno, ali iskreno doista nije. Tko ne vjeruje, neka proba i sam se uvjeri – napominje Vukoja.

Objašnjava i da je uobičajeni servis lako odraditi jer se zna što se mijenja, kada i kako. Postoje dijelovi, alati i to se radi gotovo automatski. Međutim, prerada motocikala nešto je sasvim drugo i to je, kako kaže Vukoja, svojevrsna umjetnost. Kaže da je iznimno važno da vlasnik zna kako želi da mu motocikl nakon prerade izgleda. Stoga neki od njih dolaze s fotografijama na kojima su već prerađeni motocikli prema kojima žele srediti svoje. Drugi pak dođu i kažu usmeno što žele ili pak Vukoji i ekipi predaju svoje motocikle u ruke s punim povjerenjem.

– Najvažniji mi je taj razgovor tijekom kojega dođemo do zajedničkih rješenja, a razgovaramo o svemu. Nekada je neke zahtjeve jednostavno nemoguće odraditi ili pak postoji bolje i kvalitetnije rješenje.

– Možemo raditi sve osim nekih dijelova motocikala na kojima su bilo kakvi zahvati zabranjeni radi sigurnosti. To su motocikli koji razvijaju velike brzine i zakon je tu jasan, zadanog se moramo držati i tu nema pregovora – ističe Vukoja.

Upravo su zahtjevi vlasnika ključni za to koliko je preinaka zahtjevna i koliko će ona trajati. Nekada su to sitniji “kozmetički” zahvati koji motociklu daju jedan sasvim drukčiji izgled. Međutim, dosta je i onih koji se odluče na detaljnu preradu, a onda je to velik i zahtjevan posao. Motocikl se rastavlja do najsitnijih dijelova pa potom sastavlja. Dinamika sastavljanja ovisi i o tome kako pristižu rezervni dijelovi i koliko se brzo obavljaju drugi radovi. Naime, ne smije se zaboraviti da ti radovi gotovo redovito zahtijevaju pjeskarenje, lakiranje, tapetarske radove…

– Neke radove ne radimo sami jer jednostavno želimo da ih obave majstori svoga zanata i da budu najkvalitetnije moguće odrađeni. Uostalom, takve prerade obavljaju se jednom, pri tome su skupe pa je neophodno da sve bude savršeno odrađeno – objašnjava Vukoja.

Slično je i s rezervnim dijelovima koje koristi. Stoga u radionici ima razne kataloge u kojima se mogu pronaći najrazličitiji dijelovi za svaki od motocikala. Problem je odabrati onaj najbolji, a onda ga i dočekati jer narudžbe dolaze iz prodavaonica širom Hrvatske, ali i inozemstva s obzirom na to da se mnogo toga kod nas ne može pronaći ni kupiti. Često su na motociklima i neki dijelovi, poput nosača registracija, sjedalica, držača prtljage i sličnih, koje sam napravi od metala i drugih materijala. Jedan od njegovih zaštitnih znakova jest i to da se nigdje na motociklu ne mogu vidjeti žice elektronike, sve su potpuno nevidljive.

– Dok radimo, puno vremena izdvajamo za detalje. Mnoge od njih vlasnici ne bi ni primijetili, ali vidimo ih mi i nama smetaju. Koliko god je to moguće želimo dobiti savršen proizvod i tome težimo koliko god bilo zahtjevno – ističe Vukoja.

To su prepoznali i vlasnici motocikala iz cijele Hrvatske koji su čuli za CPR Custom Garage. Kažu da su im najbolja preporuka sami vlasnici motocikala koji govore koliko su zadovoljni, što su imali i što su dobili nakon prerade u Vinkovcima. Kako se dobar glas daleko čuje, brojni stranci također se interesiraju za njihove usluge. Razlog je, uz kvalitetu koju nude, i cijena s obzirom na to da su cijene takvih zahvata u Hrvatskoj znatno manje nego u inozemstvu.

– Kada je riječ o cijeni, tu nema pravila. Ona se, ovisno o zahtjevima klijenata i dijelovima koji se ugrađuju, kreće od nekoliko tisuća eura pa naviše. One krajnje cijene zapravo nema jer ljudska mašta zaista nema granica, a u to smo se i sami uvjerili. Treba znati i da su ovo unikati i da je sve rezultat ručnog rada, a o svemu tome ovisi i trajanje radova pa posao može trajati od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci. Ponekad dio koji nam nedostaje moramo čekati danima jer dalje ne možemo raditi. Isto tako zna se dogoditi i da tijekom radova mijenjamo plan jer smo došli do boljih rješenja – ističe Vukoja.

Svoje prerađene motocikle CPR Custom Garage izlagao je i na nekim sajmovima na kojima su, u pravilu, nailazili na golem interes javnosti, a jedan od onih koji je odlučio preraditi svoj motocikl u vinkovačkoj radionici poznati je HTV-ov novinar Aleksandar Stanković.