Obiteljski high-tech SUV Renault Austral s uglađenim i poletnim blagim hibridom

Renault je svojim novim kompaktnim sportskim terencem Australom napravio krupne korake u jednom od najtraženijih segmenata na europskom tržištu, u C-SUV segmentu. Australov prethodnik Kadjar ostao je nekako u sjeni popularnog Nissan Qashqaija, konkurenta iz vlastite Alijanse, a Renault se nada, čini nam se s pravom, da će Austral, koji stiže na potpuno novoj CMF-CD platformi, biti hit među zaista brojnim rivalima.

Austral je u odnosu na Kadjar veći u svim područjima. Od tla je odignut 18 centimetara, a uz dužinu od 451 cm pridružio se trendu sve prostranijih C-SUV modela. Veći međuosovinski razmak od 266,7 cm najviše osjete putnici na stražnjoj klupi koja je i uzdužno pomična za 16 cm. I prtljažnik je prostraniji, osnovna zapremnina mu je 500 litara, a može se povećati na 575 l ili do maksimalnih 1525 l. Sve je to Renault skrojio kako bi Austral bio što prostraniji i praktičniji obiteljski automobil i to funkcionira sjajno.

Već smo isprobali moćni i štedljivi samopuneći full hibrid s 200 konjskih snaga, a sad je na red stigao benzinac s blagom hibridnom tehnologijom. Radi se o poznatom 1,33-litrenom turbobenzincu s izravnim ubrizgavanjem sa 160 KS i 270 Nm (uz ručni mjenjač dolazi i sa 140 KS i 260 Nm) koji se ugrađuje u mnoge Renaulte, Nissane i Dacije, ali i Mercedes-Benz modele. Sada dolazi uz elektropokretač i 12 V litij-ionsku bateriju koji čine blagi hibridni sustav te uz prerađeni CVT mjenjač. Performanse su vrlo dobre: 9,7 sekundi do stotke i maksimalna brzina od 175 km/h. Prosječna potrošnja prema WLTP-u jest 6,2 l/100 km. Nama je u mješovitoj vožnji potrošnja bila 7,7 l/100 km. Vožnja je nadasve uglađena i s cijelim nizom sustava pomoći vozaču, koji i u gradu na ograničenom prostoru čine korištenje dobrog komada obiteljskog SUV automobila vrlo jednostavnim. No, može se voziti i dinamično, uz izbor načina vožnje Multi-Sense sustava (Eco, Comfort, Sport, Perso), kao i mijenjanje umjetno stvorenih stupnjeva prijenosa polugicama iza upravljača.

Austral je vrlo skladan i oku ugodan uz vrlo prepoznatljivu novu prednju masku s uzorkom šahovnice. Prednja i stražnja svjetla, izvedena u 100% LED tehnologiji, pažljivo su integrirana u upadljivo suvremen dizajn. A hi-tech je i u unutrašnjosti. Maleno i podrezano kolo upravljača djeluje sportski, a 12-inčni openR link sustav sa zvučnim sustavom Akramys auditorium, navigacijom i Google uslugama uz 12-inčnu instrumentnu ploču u opremi techno djeluje moderno i vrlo funkcionalno. Na mnoge se načine može personalizirati pa svatko može naći omiljeni prikaz ili odabrati jednu od osam opcija ambijentalnog osvjetljenja, ovisno o raspoloženju. Svakim dodirom unutrašnjosti osjeti se da su francuski stručnjaci pomno birali materijale, a i završna obrada je na visokom nivou.

Sve to, jasno, ima i odgovarajuću cijenu pa Austral techno mild hybrid 160 auto stoji 35.190 eura. Uz dodatnu opremu koja između ostalog uključuje paket Safety (upozorenje na bočni nailazak vozila straga, upozorenje na mrtvi kut i sprječavanje napuštanja trake pri pretjecanju i sustav za siguran izlazak putnika iz vozila) za 380 eura, paket City premium (pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju, kamera 360°, električno podesivi i grijani retrovizori) za 800 eura i atraktivnu metalik modru iron boju za 850 eura stoji 38.920 eura.

Isplati li se doplatiti 5400 eura za full hibrid s 200 konjskih snaga, ovisi koliko godišnje prelazite kilometara i treba li vam još dinamičniji automobil. Početna mild hybrid 140 izvedba uz ručni mjenjač i equilibre opremu stoji od 29.990 eura.