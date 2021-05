Nudili 7,5 milijardi za luksuzni brend: Audi i VW Kaštelaninu Rajčiću odbili prodati Lamborghini

Vlasnik Lamborghinija, Volkswagen Grupa, odbio je ponudu švicarske Quantum Grupe, koja je od njemačkog koncerna htjela kupiti sportski premium brand Lamborghini. Quantum Grupa za Lamborghini je ponudila 7,5 milijardi eura.

Lamborghini se ne prodaje, i točka! - rekao je glasnogovornik Audija, Volkswagenove podružnice koja kontrolira proizvođača luksuznih automobila, i dodao kako Audi AG i Volkswagen Group niti ne razmatraju tu ponudu.

Košaricom koju je Volkswagen dao Quantumu ujedno je onemogućeno da Lamborghini zovemo bar dijelom – hrvatskim. Naime, partner u Quantum Grupi Rea Stark Rajčić porijeklom je Kaštelanin. Rea Stark Rajčić također je suosnivač tvrtke Piëch Automobile s Antonom Piëchom, praunukom Ferdinanda Porschea i sinom bivšeg predsjednika Volkswagena Ferdinanda Piëcha, koji je nadzirao Volkswagenovu kupnju Lamborghinija 1998. godine.

Foto: Piëch Automobile

Zajedničku tvrtku koja ima urede u Zurichu i Münchenu Rea Stark Rajčić i Anton Piëch osnovali su 2016. godine. No, nisu to sve poveznice koje se kriju iza ponude Quantum Grupe da od Volkswagena kupi Lamborghini. Predsjednik Piëch Automobilea je bivši izvršni direktor Volkswagena Matthias Müller. Tako su Quantum Grupa, posredno i tvrtka Piëch Automobile, te Volkswagen Grupa isprepletene negdje sadašnjim, negdje bivšim djelatnicima, bez obzira na sada nerealiziranu kupoprodaju Lamborghinija.

Investicijska tvrtka Quantum Grupa još je početkom svibnja poslala pismo namjere u Volkswagen Grupu, želeći utvrditi uvjete za kupnju Lamborghinija. Tom je prilikom Quantum Grupa navela da planira zadržati postojeće upravljanje luksuznom sportskom markom i ponudila je zaštitu postojećih radnih mjesta na pet godina.

Ujedno, planirali su otvoriti do 850 novih radnih mjesta osnivanjem centra za inovacije u Njemačkoj. Quantum Grupa zasad nije komentirala Volkswagenovu odbijenicu. Ranije su izjavili kako bi njihova ponuda za kupnju Lamborghinija mogla pretvoriti marku sportskih automobila u "predvodnika inovacija" na polju tehnologije i čiste energije. Očito vjerujući da će im Volkswagen Grupa prodati Lamborghini, prije odbijenice izjavili su kako će Quantumova predložena akvizicija donijeti zanimljivu vrijednost svim dioničarima te da će predstavljati ključnu stratešku korist za čitavu Volkswagen Grupu.

Foto: Lamborghini

. Želimo stvoriti luksuznu multibrand platformu, a Lamborghini je u središtu naše vizije daljnjeg razvoja brendova za održivu budućnost. Namjera naše ponude je jačanje i transformacija Lamborghinija. Dosljednom implementacijom novih tehnologija čistog pogonskog sklopa i revolucionarnim korisničkim iskustvom, Lamborghini bi postao predvodnik inovacija u skladu s budućim potrebama kupaca – navela je Quantum Grupa u priopćenju koje je tada dala.

Volkswagen Grupa u zadnje vrijeme puno ulaže u razvoj električnih vozila – poput ostalih proizvođača automobila, nemaju izbora jer ih sve strožim ekološkim propisima pritišće Europska komisija - a pojavila su se i nagađanja hoće li tvrtka uspjeti uspješno proći tu transformaciju i ujedno ostati stabilna. Troškovi elektrifikacije su, naime, ogromni, a tržišni udio električnih vozila na gotovo je svim tržištima još uvijek relativno skroman, pa zarade zasad nema. Vjerojatno se zato Quantum i ponadao da bi mogao kupiti Lamborghini.

No, odličan start električnih modela svih marki VW Grupe, njemačkog automobilskog diva koji uz Lamborghini posjeduje i Audi, Volkswagen, Porsche, Seat, Škodu, Bentley, Bugatti i Ducati, ukazuje da će i bez rasprodaje brendova VW Grupa ostati čvrsto stajati na nogama. Jer, ako zarade danas i nema, ne znači da novac neće početi pristizati sutra, tim više ako tvrtka do tada može preživjeti iz vlastitih rezervi. Upravo su prošlog tjedna iz Lamborghinija priopćili da će do 2024. godine svaki novi model te tvrtke biti barem djelomično elektrificiran.

S druge strane, Rea Stark Rajčić i Anton Piëch još su 2019. u Ženevi predstavili prototip prvog švicarskog električnog automobila. Njihov električni sportski dvosjed Piëch Mark Zero po deklaraciji je mogao s jednim punjenjem baterije prijeći 500 kilometara. Automobil teži manje od 1800 kilograma, a inovativan hrvatsko-njemački dvojac planirao je da će se na platformi modela Piëch Mark Zero moći razviti sve vrste vozila.