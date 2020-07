Novi strujni udar iz Bavarske! BMW iX3 s 286 konja do stotke pojuri za 6,8 sekundi

Prvi potpuno električan BMW-ov X model spreman je za cestu. Bavarski proizvođač premijerno je predstavio iX3, naglašavajući da novitet troši 0,0 litre goriva na 100 km, ali da mu zato potrošnja električne energije po novom WLTP ciklusu u prosjeku iznosi 19.5 – 18.5 kWh/100 km, U skladu s tim, emisija ugljikova dioksida također je – nula. Novi 'strujni udar' iz Bavarske – kako navodi proizvođač - objedinjuje vožnju bez emisija štetnih plinova sa sportskim voznim osobinama po kojima je BMW već poznat, a u tu su se kombinaciju ugurali i komfor, funkcionalnost i prostranost tipične za SAV (Sports Activity Vehicle) modele.

Novi iX3 dio je BMW-ove NEXT strategije zaokreta prema automobilima s elektrificiranim pogonskim sustavima. Iskustvo stečeno s BMW i modelima marka sada kapitalizira u vidu potpuno električnih modela provučenih kroz čitavu BMW gamu. BMW X3 bit će prvi model koji će biti dostupan s visoko učinkovitim benzinskim i dizelskim motorima, plug-in hibridnim sustavom ili potpuno električnim pogonom. Izlazak modela iX3 na tržište očekuje se kasnije ove godine, a prodaja bi najprije trebala početi u Kini. To će biti prvi model marke BMW koji će se i za izvoz na druga tržišta proizvoditi u tvornici Shenyang u Kini, kojom upravlja zajedničko poduzeće BMW Brilliance Automotive.

Rezultat višegodišnjeg rada BMW Grupe na polju električne mobilnosti u novom se modelu iX3 ogleda u kombinaciji učinkovitosti elektromotora, optimiziranoj gustoći energije visokonaponske baterije i visokom kapacitetu punjenja. U praksi, izostala je neproporcionalno velika baterija koja je otežavala vozilo, ugrožavajući njegovu agilnost i povećavajući potrošnju. Nova baterija, naime, tanka je i lakša od dosadašnjih. Ugrađena je nisko, u podnicu vozila. To snižava centar gravitacije automobila za oko 7,5 centimetara u odnosu na konvencionalno pokretani BMW X3, primjetno poboljšavajući njegovu voznu dinamiku.

Premijera novog BMW-a iX3 premijera je i pete generacije BMW eDrive tehnologije. Najnovije verzije elektromotora, energetske elektronike, tehnologije punjenja i visokonaponskog akumulatora omogućile su jasan napredak u području radnih karakteristika, potrošnje električne energije i dometa. Dijelovi koje je razvila BMW grupacija također će se ugraditi u modele BMW iNEXT i BMW i4 koji stižu 2021. godine.

Snaga elektromotora u BMW-u iX3 30 je posto veća nego u postojećim potpuno električnim vozilima BMW Grupe. Motor pokazuje učinkovitost i do 93 posto, u usporedbi s manje od 40 posto za motore s unutarnjim sagorijevanjem. Nova jedinica pogonskog sustava generira maksimalnu snagu od 286 KS i najveći okretni moment od 400 Nm.

Novi BMW iX3 na sprint iz mirovanja do 100 km/h utroši 6,8 sekundi, a maksimalna mu je brzina elektronički ograničena na 180 km/h. Slanje snage na stražnje kotače rezultira za BMW tipičnim iskustvom vožnje i vrhunskom trakcijom. Novi BMW iX3 autonoman je 459 kilometara (po WLTP ispitnom ciklusu). Na brzom punjaču do 80% kapaciteta baterije napuni se za 34 minute. U svega 10 minuta punjenja BMW iX3 može povući energije za dodatnih 100 km vožnje. Također, sustav prilagodljive rekuperacije energije povećava učinkovitost tijekom putovanja. Intenzitet regeneracije energije kočenja prilagođava se stanju na cesti zahvaljujući podacima iz navigacijskog sustava te onima koje prikupljaju senzori sustava pomoći vozaču.

Prostranost u kabini tipična je za ovu klasu vozila – prima pet odraslih osoba, a zahvaljujući stražnjoj klupi preklopivoj u omjeru 40:20:40 kapacitet prtljažnog prostora može se s 510 povećati na 1560 litara. Premijeru ovdje doživljava i BMW IconicSounds Electric, odnosno umjetno stvorena zvučna kulisa koja vozaču pruža povratnu informaciju o radu motora, ali i obogaćuje iskustvo vožnje. Zvuk se mijenja ovisno o promjeni opterećenja, odnosno ulasku u mod rekuperacije energije. Svako stanje vožnje prati odgovarajući zvučni uzorak.