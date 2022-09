Novi Range Rover Sport - sportski terenski luksuz od 798.000 kn

Treća generacija Range Rover Sporta stigla je u Hrvatsku po početnoj cijeni od 798.000 kuna za plug-in hibridnu verziju s 440 KS. Luksuzni britanski terenac dolazi i s benzinskim i dizelskim motorom, no najviše se isplati upravo u hibridnom izdanju zbog toga što se zbog ekoloških razloga na njega ne plaća posebni porez na motorna vozila (PPMV).

Novi Range Rover Sport dugačak je 495 cm i uz međuosovinski razmak od 299,7 cm nudi još više prostora u luksuzno uređenoj kabini od svog prethodnika. Sve inačice novog Range Rovera Sport opremljene su 8-stupanjskim automatskim ZF mjenjačem i inteligentnim pogonom na sve kotače, koji intuitivno predviđa da je potrebna vučna sila kada se djelatno uključuje da bi osigurao najučinkovitiji napredak u svim uvjetima. Za unapređenje off-road performansi izrađen je Land Roverov najnoviji sustav Terrain Response 2.

Novi Range Rover dostupan je s već poznatim paketima opreme S, SE, HSE i Autobiography, uz ekskluzivni First Edition koji je dostupan tijekom prve godine proizvodnje. Nudi se uz spomenuti PHEV hibridni sustav u dvije varijante, s 440 i 510 KS. Oba se temelje na 3,0-litrenom šesterocilindričnom benzinskom motoru. Domet obje verzije na struju jest do 113 kilometara, snažniji do stotke ubrzava za 5,4, a "početni" s 440 konja za 5,8 sekundi.

U ponudi su još i 3-litreni 6-cilindrični redni benzinac s 360 i 400 KS te 3,0 6-cilindrični redni dizelaši s 250, 300 i 350 KS. Cijena početnog dizelaša s 250 KS uz SE opremu je 859.755 kn, a 3,0 benzinac s 400 KS uz Dynamic SE opremu stoji 968.435 kuna.