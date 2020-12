Novi krug sufinanciranja eko vozila na proljeće: Imamo najveće poticaje, ali sustav nije dobar

U samo dvije minute planuli su ovogodišnji poticaji za električna vozila u visini 22 milijuna kuna koje je Fond za zaštitu okoliša u javnom pozivu u srpnju ponudio građanima. Slično je bilo i u javnom pozivu za sufinanciranje ekoloških vozila za pravne osobe u kojem je također ponuđeno 22 milijuna kuna. Građane i tvrtke zaista privlače izdašni poticaji za aute na struju od 70.000 kuna i hibride od 40.000 kuna pa je, primjerice, u dijelu za građane Fond zaprimio čak 546 prijava.

No, kako se velika većina odnosila na električna vozila za koja je poticaj 70.000 kuna, jasno je da svima nije moglo biti odobreno sufinanciranje. I tu se već godinama javlja problem, budući da nema jasnih odredbi što se događa ako netko kome je odobren poticaj, odustane od kupnje automobila.

Naime, hodogram javnih poziva za sufinanciranje ekoloških automobila gotovo je istovjetan od 2014. godine, a izgleda otprilike ovako: zainteresirani građanin ili tvrtka prije javljanja na natječaj mora pribaviti neobvezujuću ponudu za kupnju električnog vozila koju prilaže prilikom prijave na natječaj. Sam natječaj organiziran je tako da Fond propisuje dan kad se može aplicirati za dobivanje poticaja (primjerice, 10.5. u 9 sati) i onome tko bude najbrži u prijavi (koja se ove godine odvijala isključivo online) do probijanja budžeta (za građane u 2020. 22 milijuna kuna), uz uvjet da je predao sve potrebne dokumente, odobrava se sufinanciranje. Tada onaj kome je odobren poticaj ima rok od godine dana za kupnju vozila, a može kupiti i drugo ekološko vozilo od onoga čiju je ponudu dostavio prilikom prijave. Prednost ovog sustava jest jednostavnost, no s druge strane javljaju se problemi.

Prije svega, takav sustav kritiziraju oni koji nisu imali “najbrži prst” i nisu se uspjeli prijaviti u te dvije minute u kojima je potrošen budžet pa im nije odobren poticaj.

U isto vrijeme događa se, upravo zbog te neizvjesnosti hoće li se dobiti poticaj, da se na natječaj prijavi više članova iste obitelji i više njih dobije odobrenje za poticaj, a nemaju namjeru kupiti više automobila i konzumirati sufinanciranje. Poticaj je neprenosiv, ali rezervirana sredstva tako ostaju neiskorištena (budući da je rok za iskorištenje poticaja godina dana), a netko tko bi ih želio iskoristiti ne može, jer nije bio dovoljno brz tijekom prijave.Takav nedefinirani sustav sufinanciranja šteti i prodavateljima automobila jer ne mogu planirati narudžbe. Električni automobili su trenutno vrlo tražena roba, a zbog relativno malih proizvodnih kapaciteta brzo se prodaju.

– Mi pozdravljamo sufinanciranje ekološki prihvatljivijih vozila i pohvaljujemo iznose poticaja za električne automobile i hibride koji su u Hrvatskoj među najvišima u Europi. No, zagovaramo sistematičniji odnos, kako prema kupcima tako i prema prodavateljima. Zagovaramo veću transparentnost prema proizvođačima, koji su pritisnuti CAFE regulativama i nam je važno znati koliko ćemo i kada realizirati prodaju ekoloških automobila jer se kazne za prekoračenje plaćaju na razini cijele EU. Stoga, ako naručimo određeni broj električnih automobila i oni na koncu ostanu na skladištu, a bez problema bi se u roku jednog sata mogli prodati u Francuskoj ili Njemačkoj, stvorili smo si problem. Auti čekaju, a ako ih prodamo negdje drugdje i razočaramo kupca u Hrvatskoj, nepovratno smo si narušili imidž – kaže Petar Nevistić, direktor prodaje i mreže teritorija Adriatic za Renault i Daciju.

Koliki je interes za kupnju električnih automobila uz poticaj dokazuje podatak da je Renault u samo tjedan dana prije natječaja za poticaje izdao čak 1480 ponuda za kupnju jednog od svojih modela na struju.

– Nikad u povijesti naše marke na ovim prostorima u tako kratkom roku nismo napravili toliko ponuda za kupnju automobila. Nikad prije kupci nisu pokazali takav interes za neki od naših modela, što pokazuje da postoji velik interes građana i tvrtki za električne automobile, a šteta je što se natječaj obavlja na ovakav način. Taj gotovo tragikomični “najbrži prst” stvara probleme i našim koncesionarima, jer nekima je za demo aute odobren poticaj, a nekima nije stoga su u nepovoljnijem položaju. Demo auti u salonima su važni da ljudi mogu isprobati električno vozilo, mnogi su još nepovjerljivi, ali kad ga isprobaju promijene mišljenje. Na koncu, država ima obvezu smanjivati emisije stakleničkih plinova iz prometa, a za tri do pet godina će većina auta biti elektrificirana jer alternative nemamo – kaže Nevistić.

Zainteresiranih za poticaje električnih automobila nesumnjivo ima, a ovakvim sustavom nisu sasvim zadovoljni ni kupci ni prodavatelji.

.– Ako ostane ovakav natječaj, trebalo bi skratiti rok u kojem kupac mora kupiti auto ili uplatiti kaparu, na recimo dva mjeseca umjesto sadašnjih godinu dana. Pa ako on nema namjeru kupiti auto i konzumirati poticaj, treba ga prepustiti nekom tko to želi. Druga je mogućnost da se odabere model kakav ima Slovenija, gdje se poticaj može dobiti tijekom cijele godine, pa neka iznos sufinanciranja i bude manji – rekao nam je Petar Nevistić.

Jedan od čestih prigovora građana jest da se potiče kupnja skupih automobila, a mi autoindustriju ni nemamo.

– Autoindustrija je uz farmaciju najveći inovator, a bez dvojbe idemo ka potpunoj elektrifikaciji i trebamo se što prije pozicionirati. Stoga što prije trebamo izgraditi infrastrukturu, početi razmišljati unaprijed. Primjerice, svako novo naselje trebalo bi u planu imati i punionice za električne automobile. Turistička smo država, a ubrzo će mnogo više turista stizati s električnim automobilima, tu je prilika i za ruralni turizam. To se već u Europi radi, a to je i prilika za investitore. Što se tiče hrvatske autoindustrije nije istina da je nemamo, možda ne proizvodimo automobile, ali AD Plastik ili Lipik glas su značajne tvrtke koje proizvode dijelove za automobile, a tu su i naše tehnološke tvrtke poput Rimac Automobila. Moramo se okrenuti i pozitivnoj diskriminaciji korisnika električnih automobila poput besplatnih parkirališta, posebnih prometnih trakova za ta vozila i dodatnog poreznog rasterećenja – predlaže Nevistić.

Sukladno Europskom zelenom planu, koji u fokusu, između ostalog, ima i smanjenje emisija stakleničkih plinova iz prometa te našoj nacionalnoj Energetsko-klimatskoj strategiji, i Fond planira nastaviti s poticanjem aktivnosti koje se tiču čistijeg prometa. To naravno uključuje i poticanje električnih vozila.

Trenutno je u izradi Program rada Fonda i Plan javnih poziva za sljedeću godinu, no za očekivati je da će javni pozivi za kupnju električnih vozila biti objavljeni najkasnije do lipnja sljedeće godine, no moguće već i u prvom kvartalu o čemu ćemo vas svakako pravovremeno izvijestiti.

Namjera Fonda je da se ukupni dostupni budžet za ovu namjenu godišnje povećava sukladno mogućnostima - što se tiče iznosa poticaja, oni će se definirati prema situaciji na tržištu, ali i interesu građana. Na tu temu imali smo i sastanak s udrugom Strojni krug. Naime, na tržištu se svake godine pojavljuje sve veći broj različitih marki i modela električnih vozila i očekuje se kako će takva vozila uskoro cijenom moći konkurirati i klasičnim automobilima.

Cilj je programa poticaja potaknuti korisnike da se prilikom odabira novog vozila lakše odluče za energetski učinkovitija, čišća i manje bučna električna vozila. Unatoč situaciji s koronavirusom i potresom, interes građana i tvrtki je i u 2020. godini bio velik, čak s obzirom na situaciju i iznad očekivanja.Zaprimanje prijava za sufinanciranje električnih vozila pravnim i fizičkim osobama započelo je u srpnju ove godine te je iznos zatraženih sredstava već u prvim minutama oba poziva premašio dostupan budžet. U nepune dvije minute, zaprimljeno je čak 546 prijava građana, od čega se 470 odnosi na električna osobna vozila.

Na javni poziv namijenjen pravnim osobama prijavilo se 307 zainteresiranih tvrtki. Sredstva su u konačnici odobrena za 394 građanina te 213 tvrtki, u okviru dostupnih 44 milijuna kuna.Kad je riječ o iskorištenosti odobrenih sredstava, ona je u praksi dobra, iako za 2019. godinu ne možemo dati finalne podatke s obzirom da smo zbog koronakrize korisnicima produljili rokove za kupnju vozila. Projektima odobrenima u 2019. godini je zasad isplaćeno oko 22 milijuna kuna (još im traje ugovorni rok), dok je za vozila kojima je financiranje odobreno ove godine do danas isplaćeno nešto manje od 5 milijuna kuna, što je i očekivano s obzirom da su ugovori za ovu godinu sklapani tijekom ljeta.

Finalnu statistiku za 2019. godinu bi trebali imati tijekom prvog kvartala sljedeće godine. Međutim kako bismo osigurali da što manji broj korisnika odustane od odobrenih sredstava, u Javnim pozivima smo naveli kako Fond zadržava pravo uskraćivanja svake moguće daljnje financijske pomoći, kao i mogućnosti sudjelovanja u natječajima/javnim pozivima za sufinanciranje iste vrste projekata korisnicima koji dobiju, a ne iskoriste sredstva u ugovorenim rokovima.