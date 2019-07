Novi Captur preteča je autonomnog Renaulta

Renault, pionir na tržištu urbanih SUV-ova, presložio je, ušminkao i obogatio svoj model Captur. Od njegova je lansiranja 2013. godine tržište postalo ekstremno kompetitivno, pa je Capturu bilo neophodno novo izdanje - bolje, drukčije, ali i dalje prepoznatljivo.

Obrisi su mu i dalje koliko mišićavi toliko i dinamični. Novi Captur od prethodnika je 11 cm duži (423 cm), razmak među osovinama mu je dva cm veći (263 cm), a vizualno ga podižu i 18-inčni kotači. Na ovo se precizno podešavanje nadovezuju full LED prednja i stražnja svjetla sa svjetlosnim potpisom C oblika, tanja stražnja svjetla, krom u ulozi dekoracije. Dobio je robusne zaštite podvozja, nove boje karoserije, krov u kontrastnoj boji, krovne nosače, pakete za individualizaciju.

U interijeru je zadržao modularnost, ali je ušao u novu dimenziju tehnologije i kvalitete. Kokpit je lagano zakrenut prema vozaču, s novom plutajućom konzolom. Novi Captur donosi najveći ekran u klasi. Naime, ključna je komponenta “pametnog kokpita” 9.3-inčni ekran multimedije. Objedinjuje novi povezivi Renault Easy Link multimedijski sistem, navigaciju, infotainment, Multi-Sense postavke i sustave pomoći u vožnji. Captur ima digitalnu instrumentnu ploču (od 7 do 10,2 inča). Prtljažnik prima 536 l, stražnja klupa je pomična, a podesiva je i podnica prtljažnika.

Novi Captur jedan je od ključnih modela Renaultova strateškog plana koji pokriva razdoblje do 2022. godine, a koji, među ostalim, predviđa elektrifikaciju game. Do kraja tog razdoblja Renault Grupa trebala bi imati 12 električnih modela. Novi Captur bit će prvi Renaultov model s plug-in hibridnim pogonom. Nadalje, do 2022. svi bi Renaultovi modeli na ključnim tržištima trebali biti povezivi, što novi Captur odlično ilustrira. Novi će Captur biti pionir na još jednom području, jer je Renault Grupa zacrtala da će do 2022. godine 15 njihovih modela biti opremljeno tehnologijama za autonomnu vožnju. Captur će stoga standardno imati sustave asistencije koji vode autonomnoj vožnji.

Osnovu novog Captura čini napredna CMF-B platforma. Dorađeni benzinci i dizelaši bit će upareni s 5 ili 6-brzinskim ručnim odnosno 7-stupanjskim automatskim mjenjačem s dvostrukom spojkom. Benzinci nude od 100 do 155 konja, a dizelaši od 95 do 115 KS. 2020. se očekuje plug-in hibrid oznake E-Tech Plug-in, s 1,0 TCe i 1,3 TCe motorima. Iz Renaulta kažu da će nuditi najveći na tržištu doseg samo na struju.

