Novi AutoStyle u srijedu na dar uz Večernji list

Malo preko 33 posto unesenih vozila više nego u istom razdoblju prethodne godine i 38,7 posto više obračunate trošarine. Odnosno, 62.153 vozila u našu državu unesena u prvih pet mjeseci ove godine temeljem posebnog poreza na motorna vozila u proračun Republike Hrvatske donose 66.548.299 eura, kazuju podaci iz Carinske uprave.

Od spomenutog se broja ovogodišnjih vozila 27.699 odnosi na nova, a njih 34.454 su rabljena i starodobna. Lani je u istom razdoblju evidentirano 46.653 unesenih vozila - 19.566 novih te 27.087 rabljenih i starodobnih, što je preračunato u eure značilo i 47.988.527 eura obračunatog temeljem PPMV-a. Razdijelimo li obračunati porez na onaj pristigao od rabljenih te onaj od novih automobila, dolazimo do toga da je ove godine obračunata trošarina od novih automobila nadmašila iznos ubran od unesenih rabljenih vozila - 33.990.194 eura od novih, u usporedbi s 32.558.104 eura od rabljenih i starodobnih automobila.

Ranije su i brojke koje se odnose na novac prevagnule na stranu rabljenih. Usporedimo li isto razdoblje prošle i ove godine, u postotku je najmanje rastao broj unesenih rabljenih i starodobnih vozila, za 27,2 posto, a najveći je skok vidljiv kod iznosa obračunate trošarine na nova vozila – čak 46 posto.

