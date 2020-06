Nova Opel Mokka donosi futuristički dizajn i električni pogon

Opel je predstavio drugu generaciju svog SUV/crossover modela B segmenta Mokku. Novitet donosi veliku promjenu, kako u vizualnom tako i u pogonskom smislu. Naime, nova Mokka izgleda zaista futuristički, kraća je od prethodnice za 12,5 cm, a prvi put će biti i to odmah od početka prodaje dostupna i u potpuno električnoj izvedbi Mokka-e. Štoviše, zasad je Opel predstavio samo Mokku-e, dok će detalji drugih motorizacija biti otkriveni kasnije, a potvrđeno je da će biti i benzinskih i dizelskih motora.



Usprkos nešto dužem međuosovinskom razmaku (+2 mm), nova je Mokka 12,5 cm kraća od prethodne generacije, no svojim putnicima, njih do pet, nudi slično velik prostor za prtljagu u vidu prtljažnika zapremine do 350 litara. Njena ukupna dužina od samo 4,15 metara čini je lakom za manevriranje i parkiranje u gradskim i prigradskim područjima.Opel se pohvalio i manjom masom Mokke za 120 kg, što se, dakako, ne odnosi na električnu varijantu već na one s konvencionalnim motorima.

Mokka je prvi model koji donosi novi Opelov vizualni zaštitni znak - Opel vizir, kao i novu generaciju posve digitalnog kokpita Opel Pure Panel.



Prostirući se cijelim prednjim dijelom vozila ispod linije poklopca motora, Opel vizir elegantni je modul koji vodoravno uokviruje značajke robne marke kao što su najnovija generacija prednjih svjetala IntelliLux LED Matrix i tipičan prepoznatljiv oblik krila LED svjetala za dnevnu vožnju, između kojih se ponosno ističe legendarna Opelova munja. Opel vizir osmislio je tim glavnog čovjeka za dizajn, Marka Adamsa, i on će se naći na svim modelima te robne marke predstavljenim u desetljeću koje počinje 2020. godinom.

Ta se filozofija nastavlja i u unutrašnjosti gdje je težište na novitetu pod nazivom Pure Panel koji odražava dizajnerske koncepte Opel vizira. Vozača i suvozača dočekat će dva široka zaslona veličine do 25,4 i 30,4 cm, pri čemu je središnji zaslon namjerno nagnut prema vozaču, a otvori za zrak gurnuti su u pozadinu kako bi se naglasila fokusiranost takvog koncepta.



Električni pogon je dobro poznat iz nedavno predstavljenih modela na struju iz PSA koncerna poput Corse-e, Peugeota e-208 ili Citroena e-C4. Radi se o električnom motoru koji proizvodi 136 KS i 260 Nm vršnog okretnog momenta dostupnog trenutačno, odmah nakon kretanja. Brze reakcije, agilnost i dinamičnost među glavnim su karakteristikama. Vozači mogu birati između tri načina vožnje – normalnog, eko i sportskog – i ostvariti idealan omjer umjerenosti i zabavnosti, ovisno o svojim preferencijama. Elektroničko ograničenje brzine iznosi 150 km/h radi očuvanja energije pohranjene u bateriji snage 50 kWh i dosega koji prema WLTP ciklusu iznosi 322 km. U standardnoj je opremi sustav snage 100 kW istosmjerne struje s mogućnošću brzinskog punjenja koji omogućuje punjenje do 80 % kapaciteta baterije za samo 30 minuta.



Nova Mokka dolazi u segment B s vrhunskim inovacijama koje su donedavno bile dostupne samo u luksuznoj klasi. Opel je vodeći u tehnologijama svjetala. Sve varijante Mokke opremljene su najnovijom generacijom LED žaruljica – od svjetala za dnevnu vožnju tipičnog Opelova dizajna do prednjih svjetala za maglu, ali i prilagodljivim su svjetlima IntelliLux LED Matrix s ukupno 14 elemenata. Multimedijski sustavi kompatibilni s platformama Apple CarPlay i Android Auto nude integriranu govornu kontrolu. Nova Mokka nudi i servis OpelConnect.



Bit će u prodaji krajem ljeta 2020., a dostupna u prodajnim salonima od početka 2021. godine. Cijene još nisu poznate.