Nova ljetna guma Turanza 6 briljira na mokroj cesti

Za većinu vozača u toplijem dijelu godine mokra je cesta najveći izazov u vožnji, a zbog toga performanse na vlažnoj cesti donose najviše bodova na testovima ljetnih pneumatika. Jer, sigurnost je ipak većini vozača najbitnija. Konkretno, u opsežnom istraživanju koje je proveo Bridgestone o potrebama i očekivanjima vozača 86% vozača navelo je "performanse na mokroj podlozi" kao jedan od najvažnijih aspekata pri kupnji ljetne gume, a kiša i mokri uvjeti identificirani su kao ključni izazov s kojim se susreću na cesti.

Jedna od najboljih ljetnih guma na mokrom kolniku već je godinama Bridgestone Turanza, koju smo u šestoj generaciji imali priliku isprobati na stazi Aprilia pored Rima. Bridgestoneova je to europska testna staza, a 15 kilometara dalje nalazi se njihov centar za istraživanje i razvoj, pa se prototipovi pneumatika vrlo brzo transportiraju na stazu gdje se testiraju.

Nova Turanza 6 – putnička guma iz asortimana japanskog Bridgestonea koja ima udio u prodaji od 75 do 80 posto u odnosu na drugu Bridgestonovu ljetnu gumu Potenzu, okrenutu više prema sportskim performansama – primarno je razvijena za najbolje performanse upravo na mokroj cesti. Fascinira lakoća prolaska zavoja po vodom zalivenom asfaltu, prolaska vodenih klinova i kočenja po mokrom kolniku. Turanza je oduvijek bila na vrhu premium segmenta po ponašanju na mokrom, a novom generacijom to je i potvrdila. Pokazuju to i nezavisni testovi gdje je bila najbolja u svim segmentima na mokrom. Prema testovima koje je proveo jedan od najuglednijih europskih nezavisnih instituta za ispitivanje automobila, TÜV SÜD, Bridgestone Turanza 6 nadmašuje svoje konkurente najboljim performansama u klasi na mokroj podlozi što uključuje najbolje performanse u manevrima, u zavojima i izvanredne performanse u vožnji ravnom linijom. Nova Bridgestone Turanza 6 također postiže najbolju u klasi EU oznaku A u prianjanju na mokroj podlozi. No, Turanza 6 je sjajna i na suhoj cesti. Na ovalu staze Aprilia, gdje cijeli dan tutnji novi Lamborghini Aventador obavljajući posljednje testove prije dolaska na tržište (snimanje je strogo zabranjeno!), provozao nas je u Audiju A4 Bridgestoneov test-vozač. Na 180 km/h guma potpuno drži pravac, gotovo bez dodira upravljača. Promjene pravca na velikim brzinama, kao na autocesti, također odrađuje bez problema, dok je buka smanjena za dva decibela u odnosu na Turanzu 5 u istovjetnoj dimenziji, što je odličan rezultat.

Bridgestone je vrlo ponosan što je Turanza 6, osim za konvencionalna vozila, namijenjena i za električna vozila te hibride. Upravo zbog toga je Bridgestone novu gumu učinio otpornijom na habanje i dugotrajnijom uz osjetno bolju ekonomičnost potrošnje energije. Za EV vozila to znači optimizaciju performansi – produžujući vijek trajanja baterije i istovremeno nudeći izvrsnu kontrolu, veću toleranciju na trošenje i smanjenu buku gume za udobnost vozača i putnika. To je postignuto smanjenjem otpora kotrljanja od 4% u odnosu na svoju prethodnicu i nudeći najbolju u klasi EU oznaku A za otpor kotrljanja u odabranim veličinama, što je podržano uvođenjem aerodinamičnog ruba, koji je dizajniran da smanji otpor zraka na gumi tijekom vožnje. Ukratko, Bridgestone Turanza 6 rezultat je mnogih pionirskih tehnologija, s raznim revolucionarnim inovacijama u uzorku gaznoga sloja, smjesi i konstrukciji koje povećavaju njezine performanse te također pruža superiornu kilometražu, s poboljšanjem od 22% u usporedbi s prethodnicom, Turanzom T005.

No sigurnost je ipak na prvom mjestu jer prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji više od 1,35 milijuna ljudi pogine na cestama svake godine, a 20 do 50 milijuna pretrpi ozljede koje često mijenjaju život. Zbog toga Bridgestone naglasak stavlja na sigurnosne performanse u kritičnim situacijama.